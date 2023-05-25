Россия заблокировала работу порта "Южный", — посол США

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: google

Несмотря на продолжающуюся работу "зернового коридора" до 18 июля, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре. Российская сторона не пропустила ни одного судна в порт "Южный". Интересно, что именно через него РФ хочет возобновить экспорт их аммиака.

Об этом в Twitter сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"После неоднократных угроз выйти из Черноморской зерновой инициативы теперь Россия отказывается разрешить ни одному из 28 кораблей вход в порт Южный, один из трех портов, определенных соглашением для экспорта продовольствия. Это явное нарушение ее обязательств. Россия должна прекратить препятствовать деятельности этой жизненно необходимой инициативы", — написала Бриджит Бринк.

Больше о "Зерновом соглашении"

За неделю работы "зернового коридора" с 15 по 21 мая через морские порты Одесской области экспортировали 118,3 тыс. тонн агропромышленной продукции. Это на 78% меньше отгрузок по этому каналу, чем неделю назад.

Напомним, "зерновое соглашение", гарантирующее поставку украинской продукции на международный рынок, будет продлено до 18 июля. В настоящее время более полусотни судов стоят в очереди в Босфоре.

Между тем, сейчас нет официальных подтверждений того, что Николаев может присоединиться к "зерновому коридору". Впрочем, произошел определенный прогресс в открытии портов на Николаевщине.