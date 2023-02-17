Росіяни пересідають на вживані авто через санкції

Автопромисловість рф серйозно постраждала від санкцій через війну

У росії автомобільна промисловість серйозно постраждала від санкцій через війну в Україні. На тлі падіння виробництва покупці почали пересідати на вживані авто.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Вплив санкцій на автогалузь рф

Як зауважує агентство, хоч аналітики міркують над ефективністю економічних обмежень щодо економіки росії, проте сумнівів не викликає автомобільна галузь. Саме вона серйозно залежала від іноземних виробників та запчастин.

Так, росіяни скоротили витрати на нові автівки у 52% у 2022 році. Обсяг впав до 1,5 трлн рублів, що в еквіваленті 20,4 млрд доларів Число проданих нових авто скоротилося на майже 59%.

Експерти зазначають, що виробництво автомобілів впало до найнижчого рівня від часу розпаду Радянського Союзу у 1991 році. Багато західних автовиробників через війну вирішили зупинити виробництво та продати заводи.

Агентство "Автостат" наводить такі дані: загальні витрати на нові та вживані легкові машини впали на понад 15% у 2022-му, оскільки інфляція призвела до зростання цін і зниження рівня життя. На вживані авто припадало майже три чверті всіх проданих машин у порівнянні з 55% у 2021 році.

"Гроші потекли на ринок вживаних автомобілів, оскільки ціни на старі автомобілі трималися, в той же час структура ринку нових автомобілів істотно змінилася. На ньому залишилися бюджетні "Лади" і китайські автомобілі вартістю від 2 мільйонів рублів, тоді як преміум-бренди майже повністю пішли", — цитує гендиректора "Автостату" Reuters.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, торік санкції похитнули не тільки автомобільну галузь росії, а й Білорусі. На ринку стався рекордний обвал за всю історію — продажі впали майже втричі.

Українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.