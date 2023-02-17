Россияне пересаживаются на подержанные авто из-за санкций

Автопромышленность россии серьезно пострадала от санкций из-за войны

В россии автомобильная промышленность серьезно пострадала от санкций из-за войны в Украине. На фоне падения производства покупатели начали пересаживаться на подержанные автомобили.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Влияние санкций на автоотрасль рф

Как отмечает агентство, хотя аналитики рассуждают над эффективностью экономических ограничений относительно экономики россии, однако сомнений не вызывает автомобильная отрасль. Именно она всерьез зависела от иностранных производителей и запчастей.

Так, россияне сократили расходы на новые автомобили в 52% в 2022 году. Объем упал до 1,5 трлн рублей, что в эквиваленте 20,4 млрд долларов. Число проданных новых авто сократилось почти на 59%.

Эксперты отмечают, что производство автомобилей упало до самого низкого уровня со времени распада Советского Союза в 1991 году. Многие западные автопроизводители из-за войны решили остановить производство и продать заводы.

Агентство "Автостат" приводит следующие данные: общие затраты на новые и подержанные легковые машины упали более чем на 15% в 2022-м, поскольку инфляция привела к росту цен и снижению уровня жизни. На подержанные авто приходилось почти три четверти всех проданных машин по сравнению с 55% в 2021 году.

"Деньги потекли на рынок подержанных автомобилей, поскольку цены на подержанные автомобили держались, в то же время структура рынка новых автомобилей существенно изменилась. На нем остались бюджетные "Лады" и китайские автомобили стоимостью от 2 миллионов рублей, тогда как премиум-бренды почти полностью ушли", — цитирует гендиректора "Автостата" Reuters.

Что еще нужно знать

Напомним, в прошлом году санкции пошатнули не только автомобильную отрасль россии, но и Беларуси. На рынке произошел рекордный обвал за всю историю — продажи упали почти втрое.

Украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.