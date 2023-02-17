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Россияне пересаживаются на подержанные авто из-за санкций, — Reuters

17 февраля 2023 13:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Россияне пересаживаются на подержанные авто из-за санкций
Автопромышленность россии серьезно пострадала от санкций из-за войны
lis.jpg - Ксения Лисновская

В россии автомобильная промышленность серьезно пострадала от санкций из-за войны в Украине. На фоне падения производства покупатели начали пересаживаться на подержанные автомобили.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как отмечает агентство, хотя аналитики рассуждают над эффективностью экономических ограничений относительно экономики россии, однако сомнений не вызывает автомобильная отрасль. Именно она всерьез зависела от иностранных производителей и запчастей.

Так, россияне сократили расходы на новые автомобили в 52% в 2022 году. Объем упал до 1,5 трлн рублей, что в эквиваленте 20,4 млрд долларов. Число проданных новых авто сократилось почти на 59%.

Эксперты отмечают, что производство автомобилей упало до самого низкого уровня со времени распада Советского Союза в 1991 году. Многие западные автопроизводители из-за войны решили остановить производство и продать заводы.

Агентство "Автостат" приводит следующие данные: общие затраты на новые и подержанные легковые машины упали более чем на 15% в 2022-м, поскольку инфляция привела к росту цен и снижению уровня жизни. На подержанные авто приходилось почти три четверти всех проданных машин по сравнению с 55% в 2021 году.

"Деньги потекли на рынок подержанных автомобилей, поскольку цены на подержанные автомобили держались, в то же время структура рынка новых автомобилей существенно изменилась. На нем остались бюджетные "Лады" и китайские автомобили стоимостью от 2 миллионов рублей, тогда как премиум-бренды почти полностью ушли", — цитирует гендиректора "Автостата" Reuters.

Что еще нужно знать

Напомним, в прошлом году санкции пошатнули не только автомобильную отрасль россии, но и Беларуси. На рынке произошел рекордный обвал за всю историю — продажи упали почти втрое.

Украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.

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