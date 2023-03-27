Російська компанія остаточно викупила найбільшу фабрику IKEA у Новгороді

IKEA

У понеділок, 27 березня, російська компанія "Інвест Плюс" оголосила про завершення угоди щодо придбання найбільшого російського виробничого активу IKEA — фабрики в Новгороді. Це сталося більш ніж через рік після того, як шведська меблева корпорація призупинила свою діяльність у Росії через український конфлікт.

Про це пише Reuters.

Купівля IKEA

IKEA припинила всі роздрібні та виробничі операції в росії одразу після того, як 24 лютого Москва ввела війська в Україну. Разом із нею діяльність призупинили десятки інших західних компаній. Минулого року IKEA тимчасово відновила онлайн-продаж.

Власник "Інвест Плюс" Вадим Осипов зазначив, що процес укладання угоди був складним і тривалим, і подякував усім учасникам, включаючи IKEA, російські та шведські регулятори, а також Мінпромторг рф.

"Інвест Плюс" є SPV-компанією з бенефіціарним власником Осиповим, генеральним директором та співвласником Slotex, великого російського виробника ламінату та кухонних стільниць.

Продаж західним компаніям утруднений через необхідність схвалення урядової комісії для операцій із компаніями з недружніх країн, які вводили санкції проти росії.

У лютому Мінпромторг повідомив про купівлю заводів IKEA компаніями Slotex та виробником пиломатеріалів Luzales.

Осипов уточнив, що основний склад співробітників заводу збережено. Invest Plus обіцяє зберегти кількість працівників протягом мінімум року та повністю відновити виробництво протягом двох-трьох місяців.

Нагадаємо, що в Росії фабрики шведського меблевого виробника IKEA викуплять два місцеві підприємства. Спеціальна урядова комісія схвалила відповідний продаж.