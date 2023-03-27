Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Російська компанія остаточно викупила найбільшу фабрику IKEA у Новгороді arrow

Російська компанія остаточно викупила найбільшу фабрику IKEA у Новгороді

27 березня 2023 12:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
IKEA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 27 березня, російська компанія "Інвест Плюс" оголосила про завершення угоди щодо придбання найбільшого російського виробничого активу IKEA — фабрики в Новгороді. Це сталося більш ніж через рік після того, як шведська меблева корпорація призупинила свою діяльність у Росії через український конфлікт.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Купівля IKEA

IKEA припинила всі роздрібні та виробничі операції в росії одразу після того, як 24 лютого Москва ввела війська в Україну. Разом із нею діяльність призупинили десятки інших західних компаній. Минулого року IKEA тимчасово відновила онлайн-продаж.

Власник "Інвест Плюс" Вадим Осипов зазначив, що процес укладання угоди був складним і тривалим, і подякував усім учасникам, включаючи IKEA, російські та шведські регулятори, а також Мінпромторг рф.

"Інвест Плюс" є SPV-компанією з бенефіціарним власником Осиповим, генеральним директором та співвласником Slotex, великого російського виробника ламінату та кухонних стільниць.

Продаж західним компаніям утруднений через необхідність схвалення урядової комісії для операцій із компаніями з недружніх країн, які вводили санкції проти росії.

У лютому Мінпромторг повідомив про купівлю заводів IKEA компаніями Slotex та виробником пиломатеріалів Luzales.

Осипов уточнив, що основний склад співробітників заводу збережено. Invest Plus обіцяє зберегти кількість працівників протягом мінімум року та повністю відновити виробництво протягом двох-трьох місяців.

Нагадаємо, що в Росії фабрики шведського меблевого виробника IKEA викуплять два місцеві підприємства. Спеціальна урядова комісія схвалила відповідний продаж.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:36 Близько 80% українців стали більше цікавитися історією України, — результати КМІС

13:36 На бойовому чергуванні у Чорному морі 7 ворожих кораблів

13:31 Суд відхилив позови Черновецького проти "Дзеркала тижня": чого вимагав ексмер Києва

13:29 Укрпошта запровадить нову послугу для тих, хто займається онлайн-торгівлею

Новина з фото

13:24 Орландо Блум зустрівся з Зеленським: про що спілкувались

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:19 Єрмак розкрив деталі розмови з Орландо Блумом: навіщо актор приїхав до України

13:11 Розробка ремейку Silent Hill 2 практично завершена, — гендиректор Bloober Team

13:11 У низці українських регіонів відключають опалення, — Нафтогаз

13:05 Британська розвідка: російський флот перебуває у постійній небезпеці

13:03 Для фанів Гаррі Поттера Xiaomi випустить спецверсію смартфона: деталі

Новина з відео

12:33 росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

Новина з відео

12:10 Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна

Новина з відео

12:06 У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют у дворі багатоповерхівки

Новина з відео

11:45 СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка готувала обстріли по об’єктах Укрзалізниці

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:57 У спецпідрозділі Kraken розповіли про успішний нічний рейд під Соледаром

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

20:03 У Бєлгородській області скаржаться на проблеми зі світлом і крадіжки генераторів: перехоплення ГУР

Новина з відео

19:04 У Тульській області прогримів потужний вибух: росЗМІ заявляють про атаку дрона

Новина з відео

17:07 Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Актуальне по темі

None 27 Березень 13:36

Близько 80% українців стали більше цікавитися історією України, — результати КМІС

None 27 Березень 13:35

На бойовому чергуванні у Чорному морі 7 ворожих кораблів

None 27 Березень 13:31

Суд відхилив позови Черновецького проти "Дзеркала тижня": чого вимагав ексмер Києва

None 27 Березень 13:37

Укрпошта запровадить нову послугу для тих, хто займається онлайн-торгівлею

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB