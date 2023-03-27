Российская компания окончательно выкупила крупнейшую фабрику IKEA в Новгороде

IKEA

В понедельник, 27 марта, российская компания "Инвест Плюс" объявила о завершении сделки по приобретению крупнейшего российского производственного актива IKEA — фабрики в Новгороде. Это произошло спустя более года после того, как шведская мебельная корпорация приостановила свою деятельность в России из-за украинского конфликта.

Об этом пишет Reuters.

Покупка IKEA

IKEA прекратила все розничные и производственные операции в россии сразу после того, как 24 февраля Москва ввела войска в Украину. Вместе с ней деятельность приостановили десятки других западных компаний. В прошлом году IKEA временно возобновила онлайн-продажи.

Владелец "Инвест Плюс" Вадим Осипов отметил, что процесс заключения сделки был сложным и длительным, и поблагодарил всех участников, включая IKEA, российские и шведские регуляторы, а также Минпромторг рф.

"Инвест Плюс" является SPV-компанией с бенефициарным владельцем Осиповым, генеральным директором и совладельцем Slotex, крупного российского производителя ламината и кухонных столешниц.

Продажа западным компаниям затруднена из-за необходимости одобрения правительственной комиссии для сделок с компаниями из недружественных стран, вводивших санкции против россии.

В феврале Минпромторг сообщил о покупке заводов IKEA компаниями Slotex и производителем пиломатериалов Luzales.

Осипов уточнил, что основной состав сотрудников фабрики сохранен. Invest Plus обещает сохранить количество работников на протяжении минимум года и полностью возобновить производство в течение двух-трех месяцев.

Напомним, что в россии фабрики шведского мебельного производителя IKEA выкупят два местных предприятия. Специальная правительственная комиссия одобрила соответствующую продажу.