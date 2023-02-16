Российские фабрики IKEA выкупят местные компании, — Reuters
В россии фабрики шведского мебельного производителя IKEA выкупят два местных предприятия. Специальная правительственная комиссия одобрила соответствующую продажу.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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Судьба заводов IKEA
Как отмечает агентство, ссылаясь на одного из чиновников, одобрение продажи комиссией позволит сторонам заключить соответствующее соглашение.
Reuters отмечает, что продажа фабрик была усложнена необходимостью ее одобрения правительственной комиссией для соглашений с участием компаний из так называемых "недружественных государств", то есть, тех, кто ввел антироссийские санкции.
Кто приобретет фабрики
Известно, что заводы выкупит компания-производитель кухонных столешниц "Слотекс" и предприятие по производству пиломатериалов "Лузалес". IKEA надеется завершить согласование условий договора в начале текущего года. При этом сумма сделки пока не озвучивается.
В Inter IKEA Group ранее рассказали о планах избавиться от четырех производственных предприятий на российском рынке: Тихвине, Новгороде и Вятке.
В общей сложности в россии насчитывалось 14 магазинов IKEA в торговых центрах "Мега". Также компания имела несколько точек продаж городского формата "IKEA Сити" и дизайн-студий. В 2021 году объем выручки ООО "Икеа Дом" составлял около 157 млрд руб., что на 28% больше, чем было в предыдущем году (123,1 млрд руб.).
Западные компании объявили о решении покинуть рынок россии после полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, ранее компания IKEA отказалась от закупки древесины из россии и Белоруссии. Теперь компания использует материалы из Швеции и стран Балтии.