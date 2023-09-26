Російські активи мають бути спрямовані на відбудову України, — Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін на переговорах у США. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Активи російських олігархів, які використовуються для фінансування війни, мають спрямовані на відбудову України. Міністерство юстиції США з самого початку російської агресії є одним із лідерів цього процесу.

Про це заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

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Як відомо, під час офіційного візиту до США Костін домовився про посилення співпраці між українською групою з розшуку, арешту та конфіскації активів Task Force UA та Групою KleptoCapture Мін'юсту США. Зазначається, що це допоможе забезпечити подальші конфіскації.

"Активи російських олігархів, які використовуються для фінансування війни, мають бути заарештовані, конфісковані та спрямовані на відбудову України. Міністерство юстиції США з самого початку російської агресії є одним із лідерів цього процесу. Перші конфісковані кошти у розмірі 5,4 млн доларів вже були спрямовані на реабілітацію українських ветеранів", — заявив Андрій Костін.

Нагадаємо, у серпні Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизаційний аукціон перший санкційний російський актив. У склад активу, зокрема, входять понад 20 об'єктів нерухомого майна.