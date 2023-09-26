Российские активы должны быть направлены на восстановление Украины, — Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин на переговорах в США. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Активы российских олигархов, которые используются для финансирования войны, направлены на восстановление Украины. Министерство юстиции США изначально российской агрессии является одним из лидеров этого процесса.

Об этом заявил Генеральный прокурор Андрей Костин.

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Во время официального визита в США Костин договорился об усилении сотрудничества между украинской группой по розыску, аресту и конфискации активов Task Force UA и Группой KleptoCapture Минюста США. Это поможет обеспечить дальнейшие конфискации.

"Активы российских олигархов, которые используются для финансирования войны, должны быть арестованы, конфискованы и направлены на восстановление Украины. Министерство юстиции США с самого начала российской агрессии является одним из лидеров этого процесса. Первые конфискованные средства в размере 5,4 млн. долларов уже были направлены на реабилитацию украинских ветеранов", — заявил Андрей Костин.

Напомним, в августе Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизационный аукцион первый санкционный российский актив. В состав актива, в частности, входят более 20 объектов недвижимого имущества.