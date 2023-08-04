Російські активи — в Україні продадуть перше санкційне підприємство

Аукціонні торги. Фото: google.com

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити на приватизаційний аукціон перший санкційний російський актив у серпні 2023 року. У склад активу, зокрема, входять понад 20 об'єктів нерухомого майна.

Про це інформує пресцентр Фонду держмайна.

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Продаж російських об'єктів

Як зазначається, серед запланованих до реалізації об’єктів — російський актив, який конфіскувала Україна. Йдеться про ТОВ "Інвестагро". У його складі — 25 об'єктів нерухомого майна, також 12 об'єктів рухомого. Відомо, що штатна чисельність працівників цього об'єкта — 27 осіб.

Стартова вартість підприємства — 55 млн гривень. Аукціон проведуть 10 серпня 2023 року.

Загалом в останній місяць літа Фонд держмайна має намір виставити на приватизаційні аукціони 41 об’єкт. Також спробують продати в черговий раз Білгород-Дністровський порт.

"У серпні Фонд держмайна планує виставити на приватизацію 41 об'єкт, з яких 14 — державні підприємства та пакети акцій, інші — склади, адмінбудівлі, гаражі тощо", — наголосили у фонді.

Зокрема, продадуть:

у Рівненській області — вісім об’єктів;

у Дніпропетровській — п'ять об’єктів;

у Чернігівській — п'ять об’єктів;

у Волинській — три об’єкти;

у Львівській — три об’єкти;

у Тернопільській — три об’єкти;

у Полтавській — три об’єкти.

Загальна стартова вартість активів становить більш ніж 350 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України розповіли про результати програми малої приватизації. За п'ять років державна казна поповнилась на 14 млрд грн.

Також ми писали, що у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.