Російські активи — в Україні продадуть перше санкційне підприємство

В Україні виставляють на продаж перший санкційний російський актив
Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити на приватизаційний аукціон перший санкційний російський актив у серпні 2023 року. У склад активу, зокрема, входять понад 20 об'єктів нерухомого майна.
Про це інформує пресцентр Фонду держмайна.
Продаж російських об'єктів
Як зазначається, серед запланованих до реалізації об’єктів — російський актив, який конфіскувала Україна. Йдеться про ТОВ "Інвестагро". У його складі — 25 об'єктів нерухомого майна, також 12 об'єктів рухомого. Відомо, що штатна чисельність працівників цього об'єкта — 27 осіб.
Стартова вартість підприємства — 55 млн гривень. Аукціон проведуть 10 серпня 2023 року.
Загалом в останній місяць літа Фонд держмайна має намір виставити на приватизаційні аукціони 41 об’єкт. Також спробують продати в черговий раз Білгород-Дністровський порт.
"У серпні Фонд держмайна планує виставити на приватизацію 41 об'єкт, з яких 14 — державні підприємства та пакети акцій, інші — склади, адмінбудівлі, гаражі тощо", — наголосили у фонді.
Зокрема, продадуть:
- у Рівненській області — вісім об’єктів;
- у Дніпропетровській — п'ять об’єктів;
- у Чернігівській — п'ять об’єктів;
- у Волинській — три об’єкти;
- у Львівській — три об’єкти;
- у Тернопільській — три об’єкти;
- у Полтавській — три об’єкти.
Загальна стартова вартість активів становить більш ніж 350 млн грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві економіки України розповіли про результати програми малої приватизації. За п'ять років державна казна поповнилась на 14 млрд грн.
Також ми писали, що у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.