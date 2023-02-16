Російські фабрики IKEA викуплять місцеві компанії

Спеціальна урядова комісія схвалила відповідний продаж

У росії фабрики шведського меблевого виробника IKEA викуплять два місцеві підприємства. Спеціальна урядова комісія схвалила відповідний продаж.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Доля заводів IKEA

Як зазначає агенція, посилаючись на одного з урядовців, схвалення продажу комісією дозволить сторонам укласти відповідну угоду.

Reuters зауважує, що продаж фабрик був ускладнений необхідністю його схвалення урядовою комісією для угод за участю компаній з так званих "недружніх держав", тобто, які ввели антиросійські санкції.

Хто придбає фабрики

Відомо, що заводи викупить компанія-виробник кухонних стільниць "Слотекс" та підприємство з виробництва пиломатеріалів "Лузалес". В IKEA сподіваються завершити погодження умов угоди на початку поточного року. При цьому суму угоди поки що не озвучують.

В Inter IKEA Group раніше розповіли про плани позбутися чотирьох виробничих підприємств на російському ринку: Тихвіні, Новгороді та В'ятці.

Загалом в росії налічувалося 14 магазинів IKEA у торгових центрах "Мега". Також компанія мала кілька точок продажу міського формату "ІКЕА Сіті" та дизайн-студій. У 2021 році обсяг виторгу ТОВ "Ікеа Дім" становив близько 157 млрд руб., що на 28% більше, ніж було попереднього року (123,1 млрд руб.).

Західні компанії оголосили про рішення залишити ринок росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше компанія IKEA відмовилась від закупівлі деревини з росії та Білорусі. Тепер компанія використовує матеріали з Швеції та країн Балтії.