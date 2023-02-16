Російські фабрики IKEA викуплять місцеві компанії, — Reuters
У росії фабрики шведського меблевого виробника IKEA викуплять два місцеві підприємства. Спеціальна урядова комісія схвалила відповідний продаж.
Про це повідомляє агенція Reuters.
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Доля заводів IKEA
Як зазначає агенція, посилаючись на одного з урядовців, схвалення продажу комісією дозволить сторонам укласти відповідну угоду.
Reuters зауважує, що продаж фабрик був ускладнений необхідністю його схвалення урядовою комісією для угод за участю компаній з так званих "недружніх держав", тобто, які ввели антиросійські санкції.
Хто придбає фабрики
Відомо, що заводи викупить компанія-виробник кухонних стільниць "Слотекс" та підприємство з виробництва пиломатеріалів "Лузалес". В IKEA сподіваються завершити погодження умов угоди на початку поточного року. При цьому суму угоди поки що не озвучують.
В Inter IKEA Group раніше розповіли про плани позбутися чотирьох виробничих підприємств на російському ринку: Тихвіні, Новгороді та В'ятці.
Загалом в росії налічувалося 14 магазинів IKEA у торгових центрах "Мега". Також компанія мала кілька точок продажу міського формату "ІКЕА Сіті" та дизайн-студій. У 2021 році обсяг виторгу ТОВ "Ікеа Дім" становив близько 157 млрд руб., що на 28% більше, ніж було попереднього року (123,1 млрд руб.).
Західні компанії оголосили про рішення залишити ринок росії після повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше компанія IKEA відмовилась від закупівлі деревини з росії та Білорусі. Тепер компанія використовує матеріали з Швеції та країн Балтії.