Російські мільярдери хочуть продати свої частки в Альфа-банк, аби вийти з-під санкцій, — ЗМІ

Михайло Фрідман і Петро Авен

Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд, оскільки вони прагнуть звільнитися від західних санкцій.

Про це пише Financial Times.

Як російські мільярдери намагаються обійти західні санкції

За даними джерел видання, давній бізнес-партнер олігархів Андрій Косогов, який не потрапив під санкції, погодився купити російський банк за 178 мільярдів рублів (2,3 мільярда доларів) у його материнської компанії на Кіпрі. Якщо контракт буде схвалено регулюючими органами, Фрідман і Авен, які залишили росію і мешкають у Лондоні, припинять бути непрямими акціонерами Альфа-Банку.

У такий спосіб російські олігархи борються проти накладених на них через їхні зв’язки з кремлем західні санкції. США та Велика Британія застосували обмежувальні заходи до Альфа-Банку минулого року після вторгнення путіна в Україну, а ЄС запровадив свої заходи минулого місяця.

Водночас Фрідман і Авен не отримали жодних підтверджень того, що продаж Альфа-Банку переконає ЄС зняти санкції, які країни-члени мають продовжити найближчого тижня.

Фрідман, який виріс в Україні, заробив свої статки в росії та переїхав до Лондона у 2015 році, давно заперечує твердження про те, що він є близьким до кремля. Він і Авен володіють 45% Альфа-Банку через люксембурзьку холдингову компанію, яка, своєю чергою, контролює кіпрську материнську компанію банку.

"Вони хочуть зробити все можливе, щоб вийти зі своїх російських активів, щоб санкції були зняті", — повідомило обізнане джерело.

Продаж має бути завершено навесні цього року. Він також має бути схвалений регуляторами, зокрема російським Центробанком та податковими органами. Також може знадобитись схвалення санкційних органів у США та ЄС. До російського вторгнення в Україну балансова вартість банку становила 10,6 млрд доларів.

Фрідман і Авен відмовилися від коментарів FT. Косогов, своєю чергою, підтвердив домовленість про продаж, відмовившись від подробиць.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року російський олігарх Михайло Фрідман заявив, що хоче українське громадянство та перереєструвати в Україні свій бізнес.