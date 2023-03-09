Российские миллиардеры хотят продать свои доли в Альфа-банк, чтобы выйти из-под санкций, — СМИ
Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд, поскольку они стремятся освободиться от западных санкций.
Об этом пишет Financial Times.
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Как российские миллиардеры пытаются обойти западные санкции
По данным источников издания, не попавший под санкции давний бизнес-партнер олигархов Андрей Косогов согласился купить российский банк за 178 миллиардов рублей (2,3 миллиарда долларов) у его материнской компании на Кипре. Если контракт будет одобрен регулирующими органами, Фридман и Авен, покинувшие россию и проживающие в Лондоне, перестанут быть косвенными акционерами Альфа-Банка.
Таким образом, российские олигархи борются против наложенных на них из-за их связей с кремлем западных санкций. США и Великобритания применили ограничительные меры к Альфа-Банку в прошлом году после вторжения путина в Украину, а ЕС ввел свои меры в прошлом месяце.
В то же время, Фридман и Авен не получили никаких подтверждений того, что продажа Альфа-Банка убедит ЕС снять санкции, которые страны-члены должны продлить в ближайшую неделю.
Фридман, выросший в Украине, заработал свое состояние в россии и переехал в Лондон в 2015 году, давно отрицает утверждение, что он близок к кремлю. Он и Авен владеют 45% Альфа-Банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.
"Они хотят сделать все возможное, чтобы выйти из своих российских активов, чтобы санкции были сняты", — сообщил информированный источник.
Продажа должна быть завершена весной этого года. Он также должен быть одобрен регуляторами, в частности, российским Центробанком и налоговыми органами. Также может потребоваться одобрение санкционных органов в США и ЕС. До российского вторжения в Украину балансовая стоимость банка составила 10,6 млрд. долларов.
Фридман и Авен отказались от комментариев FT. Косогов, в свою очередь, подтвердил договоренность о продаже, отказавшись от подробностей.
Напомним, в конце 2022 российский олигарх Михаил Фридман заявил, что хочет украинское гражданство и перерегистрировать в Украине свой бизнес.