Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Російський Газпром зазнав рекордних збитків за 25 років — що планує робити уряд РФ arrow

Російський Газпром зазнав рекордних збитків за 25 років — що планує робити уряд РФ

12 травня 2024 15:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Доходи Газпрому катастрофічно впали — що відомо
Логотип Газпрому. Фото: росЗМІ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Російський енергетичний гігант "Газпром" зазнав рекордних збитків за останні 25 років. Незважаючи на це, Кремль планує ще більше обкласти податками цю одну з найбільших державних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Британії у Х (Twitter).

Читайте також:

Чому Газпром зазнає збитків 

У 2023 році доходи "Газпрому" знизилися приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку близько 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів). Війна Росії проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність компанії.

Розвідка передбачає, що прибутки "Газпрому" будуть зменшуватися до 2030 року через переорієнтацію експорту з європейських ринків. Компанії вдалося переорієнтувати частину експорту на альтернативні ринки, але це становить лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.

За думкою розвідників, продажі "Газпрому" можуть збільшитися шляхом будівництва нової інфраструктури, наприклад, газопроводу "Сила Сибіру 2".

У 2023 році "Газпром" сплатив російському бюджету 28 мільярдів доларів, що становить 9% від загальних доходів бюджету РФ.

"Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, сприяло рішенню "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%", — додали у зведенні.

null
Доходи Газпрому катастрофічно знизились. Джерело: twitter.com/DefenceHQ

Що ще варто знати

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти та газу у квітні 2024 року завдяки зростанню цін майже подвоїлися у річному обчисленні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виручка РФ становить 14 млрд доларів.

Ми також писали, що міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Російській Федерації вдалося адаптуватися до санкцій, які наклали західні країни. Водночас Північноатлантичний Альянс недооцінив здатність Росії адаптуватися до ситуації.

санкції проти Росії
збитки
розвідка
Газпром
податки
гроші
економіка
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина