Доходи Газпрому катастрофічно впали — що відомо

Логотип Газпрому. Фото: росЗМІ

Російський енергетичний гігант "Газпром" зазнав рекордних збитків за останні 25 років. Незважаючи на це, Кремль планує ще більше обкласти податками цю одну з найбільших державних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Британії у Х (Twitter).

Читайте також:

Чому Газпром зазнає збитків

У 2023 році доходи "Газпрому" знизилися приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку близько 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів). Війна Росії проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність компанії.

Розвідка передбачає, що прибутки "Газпрому" будуть зменшуватися до 2030 року через переорієнтацію експорту з європейських ринків. Компанії вдалося переорієнтувати частину експорту на альтернативні ринки, але це становить лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.

За думкою розвідників, продажі "Газпрому" можуть збільшитися шляхом будівництва нової інфраструктури, наприклад, газопроводу "Сила Сибіру 2".

У 2023 році "Газпром" сплатив російському бюджету 28 мільярдів доларів, що становить 9% від загальних доходів бюджету РФ.

"Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, сприяло рішенню "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%", — додали у зведенні.

Доходи Газпрому катастрофічно знизились. Джерело: twitter.com/DefenceHQ

Що ще варто знати

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти та газу у квітні 2024 року завдяки зростанню цін майже подвоїлися у річному обчисленні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виручка РФ становить 14 млрд доларів.

Ми також писали, що міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Російській Федерації вдалося адаптуватися до санкцій, які наклали західні країни. Водночас Північноатлантичний Альянс недооцінив здатність Росії адаптуватися до ситуації.