Российский Газпром понес рекордные убытки за 25 лет — что планирует делать правительство РФ
Российский энергетический гигант "Газпром" понес рекордные убытки за последние 25 лет. Несмотря на это, Кремль планирует еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Британии в Х (Twitter).
Почему Газпром терпит убытки
В 2023 году доходы "Газпрома" снизились примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку около 629 миллиардов рублей (6,9 миллиарда долларов). Война России против Украины и ухудшение отношений с Западом ограничили деятельность компании.
Разведка предполагает, что доходы "Газпрома" будут уменьшаться к 2030 году из-за переориентации экспорта с европейских рынков. Компании удалось переориентировать часть экспорта на альтернативные рынки, но это составляет всего от 5% до 10% потерянных европейских продаж в 2023 году.
По мнению разведчиков, продажи "Газпрома" могут увеличиться путем строительства новой инфраструктуры, например газопровода "Сила Сибири 2".
В 2023 году "Газпром" уплатил российскому бюджету 28 миллиардов долларов, что составляет 9% от общих доходов бюджета РФ.
"Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, способствовало решению "Газпрома" сократить свои инвестиции на 2024 год примерно на 15%", — добавили в отчете.
Что еще стоит знать
Напомним, доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года, благодаря росту цен, почти удвоились в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка РФ составляет 14 млрд долларов.
Мы также писали, что министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Российской Федерации удалось адаптироваться к санкциям, наложенным западными странами. В то же время, Североатлантический Альянс недооценил способность России адаптироваться к ситуации.
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