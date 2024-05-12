Доходы Газпрома катастрофически упали – что известно

Логотип Газпрома. Фото: росСМИ

Российский энергетический гигант "Газпром" понес рекордные убытки за последние 25 лет. Несмотря на это, Кремль планирует еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Британии в Х (Twitter).

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В 2023 году доходы "Газпрома" снизились примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку около 629 миллиардов рублей (6,9 миллиарда долларов). Война России против Украины и ухудшение отношений с Западом ограничили деятельность компании.

Разведка предполагает, что доходы "Газпрома" будут уменьшаться к 2030 году из-за переориентации экспорта с европейских рынков. Компании удалось переориентировать часть экспорта на альтернативные рынки, но это составляет всего от 5% до 10% потерянных европейских продаж в 2023 году.

По мнению разведчиков, продажи "Газпрома" могут увеличиться путем строительства новой инфраструктуры, например газопровода "Сила Сибири 2".

В 2023 году "Газпром" уплатил российскому бюджету 28 миллиардов долларов, что составляет 9% от общих доходов бюджета РФ.

"Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, способствовало решению "Газпрома" сократить свои инвестиции на 2024 год примерно на 15%", — добавили в отчете.

Доходы Газпрома катастрофически снизились. Источник: twitter.com/DefenceHQ

Что еще стоит знать

Напомним, доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года, благодаря росту цен, почти удвоились в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка РФ составляет 14 млрд долларов.

Мы также писали, что министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Российской Федерации удалось адаптироваться к санкциям, наложенным западными странами. В то же время, Североатлантический Альянс недооценил способность России адаптироваться к ситуации.