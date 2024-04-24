Доходи Росії від продажу нафти та газу зростають попри санкції

Балкери поблизу портового міста Находка, РФ. Фото: Reuters

Доходи Росії від продажу нафти та газу у квітні 2024 року завдяки зростанню цін майже подвоїлися у річному обчисленні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виручка РФ становить 14 млрд доларів.

Про це йдеться у розрахунках Reuters.

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Ці дані підкреслюють труднощі, з якими стикаються західні країни, які прагнуть обмежити доходи РФ.

Війна Росії проти України змусила країни Заходу вжити рішучих заходів, спрямованих на обмеження доходів РФ від експорту нафти та газу, що становлять значну частину її бюджету. Ці заходи включають заборону на закупівлю російської нафти, обмеження фінансових операцій та фінансування, а також встановлення максимальної ціни нафти на рівні 60 доларів за барель.

Розрахунки доходів

Прогнозований стрибок у доходах від нафти в Росії у квітні перевищує 30% зростання, очікуваного за весь 2024 рік.

За розрахунками Reuters, доходи Росії від нафти і газу в квітні становлять 1,292 трильйона рублів (14 млрд доларів), що вище за 648 мільярдів рублів у квітні 2023 року і трохи нижче 1,308 трильйона рублів минулого місяця.

Розрахунки Reuters базуються на даних галузевих джерел та офіційній статистиці видобутку, переробки та постачання нафти та газу на внутрішній та міжнародний ринки.

Надходження від продажу нафти та газу мають вирішальне значення для російської сировинної економіки та для фінансування війни проти України.

Дефіцит бюджету Росії за три місяці року скоротився до 607 мільярдів рублів, чи 0,3% валового внутрішнього продукту (ВВП), чому сприяло відновлення доходів від енергетики.

На 2024 рік уряд РФ заклав до бюджету федеральні доходи у розмірі 11,5 трлн рублів від продажу нафти і газу, що на 30% більше, ніж у 2023 році, і компенсує 24% спад минулого року через зниження цін на нафту та постраждалого від санкцій експорту газу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Росія стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році. Тим самим вони потіснили ринкову частку виробників Близького Сходу та Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до історичного мінімуму.

Ми також писали, що світові ціни на золото та нафту піднялися через атаку на Іран, яку джерела в США описали як "реакцію Ізраїлю". Йдеться про вибухи, що сталися на минулому тижні неподалік військової бази в північно-західній частині іранської провінції Ісфахан. У цій провінції є кілька ядерних об'єктів Ірану.