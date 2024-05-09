Розмитнення авто — скільки коштує та хто має пільги у 2024 році

Автомобілі на кордоні. Фото: УНІАН

У 2024 році багато українців продовжують купувати вживані автомобілі за кордоном, а на території України легалізовують. Відомо, скільки зараз коштує розмитнення транспорту та хто має пільги.

Про це повідомляє "Канал 24".

Читайте також:

Скільки коштує розмитнення та хто має пільги

Як відомо, навесні 2022 року влада зробила розмитнення авто нульовим, однак після 1 липня 2022 року таке положення скасували, адже ця послуга завжди була платною. Тому зараз звільнення від ПДВ, акцизного податку та мита більше не діє. Лише для однієї категорії існують пільги.

У 2024 році вартість розмитнення авто з країн Євросоюзу така:

ввізне мито для автомобілів — 10% від їх вартості, для електрокарів 0%;

ПДВ у 20% від загальної суми вартості авто, мита та акцизу.

Цьогоріч частина громадян має право на пільги на розмитнення авто. "Нульове" розмитнення діє винятково на автомобілі, які реєструють для військових частин ЗСУ. Для цього потрібне звернення від військовослужбовців та конкретної частини.

Правила розмитнення транспорту у 2024 році

Для розмитнення авто існують два способи:

самостійне оформлення;

звернення до митного брокера.

Механізм самостійного розмитнення передбачає наступне:

Купівлю транспорту за кордоном, оформлення угоди купівлі-продажу, отримання техпаспорта.

Надання попередньої митної декларації, що є обов’язковою умовою для в’їзду на митну територію України. Декларація має бути подана у митницю, де здійснюватиметься оформлення.

Перерахунок грошової застави у сумі повної вартості розмитнення митниці.

Перетин держкордону та доставка транспорту до зони митного контролю.

За потреби — доплата через зміни курсу чи вартості транспорту.

Одержання сертифіката відповідності.

Заповнення митної декларації.

Реєстрація автомобіля на території України.

Розмитнення авто через Дію

Для українців розмитнення авто стане простішим завдяки спеціальному калькулятору у застосунку Дія. Новий сервіс з'явиться після внесення змін у Податковий та Митний кодекси, що передбачають створення бази даних митної вартості легкових автомобілів.

Процедура в Дії відбуватиметься так:

Внесення даних до митної декларації: в застосунку необхідно ввести VIN-код авто. Частина даних автоматично підтягнеться з реєстрів.

Оплата митних платежів: розмір платежів автоматично розрахується на основі даних митної декларації. Здійснити оплату можна буде в застосунку, зазначивши реквізити банківської карти.

Митний контроль: під час проходження митного контролю потрібно представити автомобіль, надавши документи:

гаджет зі встановленим застосунком "Дія";

ID-карту/закордонний паспорт;

паспорт;

ідентифікаційний код;

договір купівлі-продажу;

інвойс;

техпаспорт;

документ про зняття авто з обліку за кордоном;

договір/нотаріальне доручення, якщо транспорт ввезено не для особистого використання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році заможні громадяни мають сплатити так званий "податок на розкіш". Йдеться про щорічну сплату деяких видів податків на нерухомість та елітні авто.

Також ми писали, який штраф водії можуть отримати за перевищення швидкості на дорозі. Це одне з найпоширеніших порушень Правил дорожнього руху (ПДР) в Україні.