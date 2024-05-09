Растаможка авто — сколько стоит и кто имеет льготы в 2024 году

Автомобили на границе. Фото: УНИАН

В 2024 году многие украинцы продолжают покупать подержанные автомобили за границей, а на территории Украины легализуют. Известно, сколько сейчас стоит растаможка транспорта и у кого есть льготы.

Об этом сообщает "Канал 24".

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Сколько стоит растаможка и кто имеет льготы

Как известно, весной 2022 года власти сделали растаможку авто "нулевой", однако после 1 июля 2022 года такое положение отменили, ведь эта услуга всегда была платной. Поэтому сейчас освобождение от НДС, акцизного налога и пошлины больше не действует. Лишь у одной категории существуют льготы.

В 2024 году стоимость растаможки авто из стран Евросоюза такова:

ввозная пошлина для автомобилей — 10% от их стоимости, для электрокаров — 0%;

НДС в 20% от общей суммы стоимости авто, пошлины и акциза.

В этом году часть граждан имеет право на льготы на растаможку авто. "Нулевая" растаможка действует исключительно на автомобили, которые регистрируют для воинских частей ВСУ. Для этого необходимо обращение от военнослужащих и конкретной части.

Правила растаможки транспорта в 2024 году

Для растаможки авто существуют два способа:

самостоятельное оформление;

обращение к таможенному брокеру.

Механизм самостоятельного растаможивания предполагает следующее:

Покупка транспорта за границей, оформление сделки купли-продажи, получение техпаспорта.

Предоставление предварительной таможенной декларации, являющейся обязательным условием для въезда на таможенную территорию Украины. Декларация должна быть подана в таможню, где будет осуществляться оформление.

Перерасчет денежного залога на сумму полной стоимости растаможки таможни.

Пересечение госграницы и доставка транспорта в зону таможенного контроля.

При необходимости — доплата из-за разницы курса или стоимости транспорта.

Получение сертификата соответствия.

Наполнение таможенной декларации.

Регистрация автомобиля на территории Украины.

Растаможка авто через Дію

Для украинцев растаможка авто станет проще благодаря специальному калькулятору в приложении Дія. Новый сервис появится после внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие создание базы данных по таможенной стоимости легковых автомобилей.

Процедура в Дії будет проходить так:

Внесение данных в таможенную декларацию: в приложении необходимо ввести VIN-код авто. Часть данных автоматически подтянется из реестров.

Оплата таможенных платежей: размер платежей автоматически рассчитается исходя из данных таможенной декларации. Осуществить оплату можно будет в приложении, отметив реквизиты банковской карты.

Таможенный контроль: при прохождении таможенного контроля нужно представить автомобиль, подав документы:

гаджет с установленным приложением "Дія";

ID-карту/загранпаспорт;

паспорт;

идентификационный код;

договор купли-продажи;

инвойс;

техпаспорт;

документ о снятии авто с учета за границей;

договор/нотариальная доверенность, если транспорт ввезен не для личного использования.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году состоятельные граждане должны уплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитные автомобили.

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