Растаможка авто — сколько стоит и кто имеет льготы в 2024 году

Растаможка авто в 2024 году — новые цены и льготы
В 2024 году многие украинцы продолжают покупать подержанные автомобили за границей, а на территории Украины легализуют. Известно, сколько сейчас стоит растаможка транспорта и у кого есть льготы.
Об этом сообщает "Канал 24".
Сколько стоит растаможка и кто имеет льготы
Как известно, весной 2022 года власти сделали растаможку авто "нулевой", однако после 1 июля 2022 года такое положение отменили, ведь эта услуга всегда была платной. Поэтому сейчас освобождение от НДС, акцизного налога и пошлины больше не действует. Лишь у одной категории существуют льготы.
В 2024 году стоимость растаможки авто из стран Евросоюза такова:
- ввозная пошлина для автомобилей — 10% от их стоимости, для электрокаров — 0%;
- НДС в 20% от общей суммы стоимости авто, пошлины и акциза.
В этом году часть граждан имеет право на льготы на растаможку авто. "Нулевая" растаможка действует исключительно на автомобили, которые регистрируют для воинских частей ВСУ. Для этого необходимо обращение от военнослужащих и конкретной части.
Правила растаможки транспорта в 2024 году
Для растаможки авто существуют два способа:
- самостоятельное оформление;
- обращение к таможенному брокеру.
Механизм самостоятельного растаможивания предполагает следующее:
- Покупка транспорта за границей, оформление сделки купли-продажи, получение техпаспорта.
- Предоставление предварительной таможенной декларации, являющейся обязательным условием для въезда на таможенную территорию Украины. Декларация должна быть подана в таможню, где будет осуществляться оформление.
- Перерасчет денежного залога на сумму полной стоимости растаможки таможни.
- Пересечение госграницы и доставка транспорта в зону таможенного контроля.
- При необходимости — доплата из-за разницы курса или стоимости транспорта.
- Получение сертификата соответствия.
- Наполнение таможенной декларации.
- Регистрация автомобиля на территории Украины.
Растаможка авто через Дію
Для украинцев растаможка авто станет проще благодаря специальному калькулятору в приложении Дія. Новый сервис появится после внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие создание базы данных по таможенной стоимости легковых автомобилей.
Процедура в Дії будет проходить так:
Внесение данных в таможенную декларацию: в приложении необходимо ввести VIN-код авто. Часть данных автоматически подтянется из реестров.
Оплата таможенных платежей: размер платежей автоматически рассчитается исходя из данных таможенной декларации. Осуществить оплату можно будет в приложении, отметив реквизиты банковской карты.
Таможенный контроль: при прохождении таможенного контроля нужно представить автомобиль, подав документы:
- гаджет с установленным приложением "Дія";
- ID-карту/загранпаспорт;
- паспорт;
- идентификационный код;
- договор купли-продажи;
- инвойс;
- техпаспорт;
- документ о снятии авто с учета за границей;
- договор/нотариальная доверенность, если транспорт ввезен не для личного использования.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году состоятельные граждане должны уплатить так называемый "налог на роскошь". Речь идет о ежегодной уплате некоторых видов налогов на недвижимость и элитные автомобили.
Также мы писали, какой штраф водители могут получить за превышение скорости на дороге. Это одно из самых распространенных нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в Украине.
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