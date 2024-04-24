Податки у 2024 році — скільки доведеться заплатити заможним українцям

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році заможні громадяни мають сплатити так званий "податок на розкіш". Йдеться про щорічну сплату деяких видів податків на нерухомість та елітні авто.

Про це пише видання Fakty.

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Податок на елітне авто у 2024 році

Цього року громадяни, які володіють великою кількістю дорогого майна, мають сплатити такі види податку:

транспортний податок, за статтею 267 ПКУ;

податок на нерухоме майно, окрім земельної ділянки, за статтею 266 ПКУ.

Зокрема, транспортний податок не залежить від об’єму двигуна, бренду, типу пального, року купівлі. Беруть до уваги виключно вік автомобіля. Інше не має значення, адже середньоринкову вартість визначає Міністерство економічного розвитку.

Транспортний податок стягують з дорогих і нових легкових машин, а на вантажні автомобілі він не поширюється. Йдеться про авто, яким не більше п'яти років. Якщо в технічних документах вказаний рік та місяць виробництва, то цей термін обчислюють до місяця, коли авто минає п'ять років. Автомобіль має бути вартістю, що перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Кошти спрямовують до місцевих бюджетів.

Громадянам можна не подавати декларації з транспортного податку, адже розрахунок автоматично здійснить податкова адміністрація.

На сплату податку відводиться 60 календарних днів із дня отримання такого повідомлення. У разі несплати нарахують пеню.

У 2024 році у списку відомства міститься 225 моделей авто.

Розмір податку — 25 тисяч грн на рік за один автомобіль.

Податок на нерухомість великої площі

Якщо йдеться про квартиру, площа якої перевищує 60 квадратних метрів, або будинок у понад 120 квадратів, то потрібно заповнити декларацію та сплатити податок.

Ставку податку на нерухомість встановлюють органи місцевої влади залежно від двох аспектів:

від типу об’єктів нерухомості;

місцезнаходження об'єкта.

Розраховують розмір сплати у відсотках до розміру мінімальної зарплати, що встановлено на 1 січня звітного року, одна не вище за 1,5% за 1 кв. метр.

Цього року власникам квартири, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів чи будинку загальною площею більш ніж 500 квадратів потрібно сплатити фіксовану суму 25 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським громадянам розповіли про умови, за яких можуть бути списані кошти з банківських рахунків. Йдеться про ситуації, коли виникла податкова заборгованість.

Також ми писали, що в Україні частину фізосіб-підприємців звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп і в яких немає підлеглих.