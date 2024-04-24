Рада підтримала розмитнення авто в Дії

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Верховна Рада України у середу, 24 квітня у першому читанні підтримала законопроєкт №10380. Проєкт передбачає впровадження розмитнення автомобілів у застосунку "Дія". "За" проголосували 269 народних депутатів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

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Він підкреслив, що законопроєкт №10380 прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор, а весь процес розмитнення проходитиме онлайн.

"Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом. Розмитнення авто в Дії може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора. Сподіваюсь на швидке голосування і підтримку під час другого читання", – написав міністр.

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев зазначив на початку лютого 2024 року, що у разі запровадження нової моделі ліквідуються схеми:

визначення відсутніх пошкоджень і несправностей легкового автомобіля;

зміна модифікації легкового автомобіля;

підготовка договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

зміна показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Також у законопроєкті пропонується:

передбачити можливість подання електронної митної декларації за допомогою порталу Дія;

запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка надає інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, що буде продаватися у той момент, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою за вартість вживаного легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) й характеристиками (рік випуску, тип та об’єм двигуна), що міститься в Базі даних.

Що ще варто знати

Нагадаємо, перереєструвати автомобіль за допомогою порталу "Дія" стало можливим з січня 2024 року. Однак досі не всі громадяни розуміють, як це зробити.

Ми також писали, що в Україні уряд схвалив запуск мультишерингу документів через мобільний застосунок "Дія". Тепер українці у банках зможуть надсилати копії та дані не тільки цифрових документів, а також довідок про доходи, ОК-5 та ОК-7.