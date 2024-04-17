У Дії обмін документами з банками відбуватиметься простіше

Смартфон у руці. Фото: pixabay

В Україні уряд схвалив запуск мультишерингу документів через мобільний застосунок "Дія". Тепер українці у банках зможуть надсилати копії та дані не тільки цифрових документів, а також довідок про доходи, ОК-5 та ОК-7.

Про те, як відбуватиметься мультишеринг, розповіли юристи.

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Як працюватиме мультишеринг в "Дії"

Зараз для того, щоб надіслати відповідний набір документів, необхідно відправляти копії електронних документів через "Дію", а копії довідок — окремо. Із запуском мультишерингу цей процес стане значно швидшим і простішим.

Так, компанія надсилатиме запит на кілька документів, а громадянин має підтвердити його "Дія.Підписом" у мобільному застосунку. Після цього всі необхідні цифрові копії документів будуть передані до установи. Усі поля в цифрових заявах і договорах автоматично заповняться даними за допомогою мультишерингу.

Також юристи пояснили, у чому різниця вищевказаних документів:

форма ОК-5 "Індивідуальні відомості про застраховану особу" — це сформована індивідуальна інформація про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. У ній містяться дані щодо суми заробітку для призначення та обчислення/перерахунку розміру пенсій, а також при нарахуванні лікарняних, нарахування соцвиплат (зокрема, доплата до мінімальної зарплати) і страхового стажу.

форма ОК-7 "Індивідуальні відомості про застраховану особу" — це сформована індивідуальна інформація про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб.

Там містяться такі дані:

перелік страхувальників, які подавали дані про застраховану особу у систему персоніфікованого обліку;

за кожним зі страхувальників за кожен місяць, починаючи з 2004-го:

розмір заробітку, з якого сплачені страхові внески;

кількість днів страхового стажу;

відмітку про сплату страхових внесків;

дані про спеціальний стаж (за наявності).

Як повідомили в НБУ, згода клієнта на обмін інформацією в зазначений спосіб є обов'язковою, і тільки клієнт зможе обрати, якій банківській установі та який набір даних він хоче надати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям доступні компенсації за працевлаштування переселенців через державний портал "Дія" за оновленими правилами. Розмір компенсації — 8 тисяч гривень.

Також ми писали, що Національний банк анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.