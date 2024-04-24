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Растаможивать авто теперь можно в Дії — Рада поддержала законопроект

24 апреля 2024 14:11
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Совет поддержал растаможку авто в Дії
Приложение "Действие". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Верховная Рада Украины в среду, 24 апреля, в первом чтении поддержала законопроект №10380. Проект предусматривает внедрение растаможки автомобилей в приложении "Дія". "За" проголосовали 269 народных депутатов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

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Он подчеркнул, что законопроект №10380 убирает из процесса оценки автомобиля человеческий фактор, а весь процесс растаможки будет проходить онлайн.

"Действие поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду. Растаможка авто в Дії может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора. Надеюсь на скорейшее голосование и поддержку во время второго чтения", — написал министр .

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил в начале февраля 2024 года, что в случае введения новой модели ликвидируются схемы:

  • определение отсутствующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;
  • изменение модификации легкового автомобиля;
  • подготовка договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);
  • изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

Также в законопроекте предлагается:

  • предусмотреть возможность подачи электронной таможенной декларации с помощью портала Действие;
  • ввести электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, предоставляющую информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя типа горючего;
  • ввести механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, который будет продаваться в тот момент, когда задекларированная таможенная стоимость подержанного легкового автомобиля меньше стоимости подержанного легкового автомобиля, идентичного по марке, коммерческому описанию (модели) и характеристикам (год выпуска, тип и об двигателя), содержащийся в Базе данных.

Что еще стоит знать

Напомним, перерегистрировать автомобиль с помощью портала "Дія" стало возможным с января 2024 года. Однако до сих пор не все граждане понимают, как это сделать.

Мы также писали, что в Украине правительство одобрило запуск мультишеринга документов через мобильное приложение "Дія". Теперь украинцы в банках смогут отправлять копии и данные не только цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5 и ОК-7.

Верховная Рада
Дия
авто
автомобиль
таможня
растаможка

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