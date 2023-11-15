Пенсія в Україні — як правильно розрахувати майбутні виплати

Люди літнього віку. Фото: Freepik

Українці можуть самостійно визначити, чи забезпечене пенсійне майбутнє. Для цього можна скористатися спеціальним сервісом від Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це розповіли представники ПФУ.

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Розрахунок розміру виплати на пенсійному калькуляторі

Як зазначають фахівці фонду, кожен громадянин може оцінити розмір майбутньої виплати. Для цього в ньому діє сервіс "Пенсійний калькулятор". Завдяки йому можна розрахувати ймовірну суму пенсії за віком.

За словами представників відомства, послуга створена для орієнтовного прогнозування власного пенсійного майбутнього. Усі розрахунки грунтуються на даних про особу, що містяться в реєстрах фонду. При цьому користувачі можуть самі додати дані про себе, якщо певні періоди трудової діяльності не вказані.

Проте в ПФУ попереджають, розраховується тільки прогнозований розмір пенсії за віком станом "на сьогодні". Тобто йдеться про припущення щодо зростання середньої заробітної плати в Україні у подальші роки та ймовірного рівня інфляції. Адже точних даних нема.

Так, для визначення зарплати "Пенсійний калькулятор" бере показники зарплатні громадянина та середньої зарплати на час проведення розрахунку.

"Саме тому розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі буде більш точним",

— уточнили фахівці.

Як скористатися послугою

Щоб підрахувати майбутні виплати, потрібно авторизуватися чи зареєструватися в персональному кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Після чого на верхній панелі треба обрати пункт "Пенсійний калькулятор", варто перевірити власні дані.

Далі обрати алгоритм розрахунку – це може бути як за введеними даними, так і за стажем, який буде набутий на момент набуття пенсійного віку.

Потрібно визначити дату звернення — натиснувши кнопку "Додати період" та ввівши свої дані про трудову діяльність до 01.01.2004 року.

Пенсію розрахують після натискання опції "Зберегти та розрахувати".

Також можна отримати такі послуги:

за допомогою "Пенсійного калькулятора" користувачі можуть ще порахувати наявний страховий стаж. Це можна зробити тільки під час введення всіх необхідних даних про трудову діяльність до 01.01.2004 року;

визначити орієнтовний вік виходу на пенсію з урахуванням можливого стажу, тобто 60, 63 та 65 років.

Джерело: ПФУ

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Нагадаємо, в Україні пенсії, як правило, надають громадянам після 60 років. Однак деякі категорії мають право на дострокові виплати.

Також ми повідомляли, що у Державному бюджеті на 2024 рік передбачене проведення масштабної індексації пенсій. Однак деяким пенсіонерам можуть урізати суми виплат.