Пенсия в Украине — как правильно рассчитать будущие выплаты

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинцы могут самостоятельно определить, обеспечено ли пенсионное будущее. Для этого можно воспользоваться специальным сервисом Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом рассказали представители ПФУ.

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Расчет размера выплаты на пенсионном калькуляторе

Как отмечают специалисты фонда, каждый гражданин может оценить размер предстоящей выплаты. Для этого действует сервис "Пенсионный калькулятор". Благодаря ему можно рассчитать вероятную сумму пенсии по возрасту.

По словам представителей ведомства, услуга создана для ориентировочного прогнозирования своего пенсионного будущего. Все расчеты основываются на данных о лице, содержащихся в реестрах фонда. При этом пользователи могут сами добавить сведения о себе, если определенные периоды трудовой деятельности не указаны.

Однако в ПФУ предупреждают, рассчитывается только прогнозируемый размер пенсии по возрасту по состоянию "на сегодняшний день". То есть речь идет о предположении о росте средней заработной платы в Украине в последующие годы и вероятном уровне инфляции. Ведь точных данных нет.

Так, для определения зарплаты "Пенсионный калькулятор" берет показатели зарплаты гражданина и средней зарплаты на время расчета.

"Именно поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе будет более точным", — уточнили специалисты.

Как воспользоваться услугой

Чтобы подсчитать предстоящие выплаты, нужно авторизоваться или зарегистрироваться в персональном кабинете на портале Пенсионного фонда. После чего на верхней панели нужно выбрать пункт "Пенсионный калькулятор", следует проверить собственные данные.

Далее выбрать алгоритм расчета — это может быть как по введенным данным, так и по стажу, который будет получен на момент приобретения пенсионного возраста.

Нужно определить дату обращения — нажав кнопку "Добавить период" и введя свои данные о трудовой деятельности до 01.01.2004 года.

Пенсию рассчитают, ели нажать "Сохранить и рассчитать".

Также можно получить следующие услуги:

с помощью "Пенсионного калькулятора" пользователи могут еще сосчитать имеющийся страховой стаж. Это можно сделать только при вводе всех необходимых данных о трудовой деятельности до 01.01.2004;

определить ориентировочный возраст выхода на пенсию с учетом возможного стажа, то есть 60, 63 и 65 лет.

Источник: ПФУ

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Напомним, в Украине пенсии, как правило, предоставляются гражданам после 60 лет. Однако некоторые категории имеют право на досрочные выплаты.

Также мы сообщали, что в Государственном бюджете на 2024 год предусмотрено проведение масштабной индексации пенсий. Однако некоторым пенсионерам могут урезать суммы выплат.