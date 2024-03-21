Рішення щодо передачі доходів від активів РФ Україні на саміті ЄС у березні не буде

Саміт ЄС у Брюсселі. Фото: nytimes.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У четвер, 21 березня, почнеться саміт лідерів Європейського Союзу у Брюсселі. Як очікується на цьому саміті не буде ухвалено рішення про перерахування доходів від заморожених російських активів на користь України. Виною цьому Угорщина, яка протестує проти спрямування цих коштів на закупівлю зброї для ЗСУ.

Про це пише Deutsche Welle, посилаючись на високопоставленого європейського дипломата.

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На майбутньому саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на четвер, 21 березня, у Брюсселі, ймовірно, не буде схвалено пропозицію Європейської Комісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України. За інформацією джерела, більшість країн-членів ЄС підтримує ідею направити конфісковані кошти на закупівлю зброї та боєприпасів для Збройних сил України.

"Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в Україні", — пояснив дипломат.

Пропозиція Єврокомісії передбачає, що 90 відсотків доходів від заморожених російських активів мають бути спрямовані на купівлю зброї для ЗСУ. Однак, згідно з джерелом, Угорщина виступає проти цієї ідеї, заявляючи, що ці кошти мають бути використані на щось інше, окрім зброї для українців.

Другим питанням, яке викликає суперечності на порядку денному, за словами дипломата, буде обговорення розширення Європейського Союзу.

У грудні 2023 року лідери ЄС висловили підтримку початку переговорів щодо вступу України та Молдови. Для того, щоб їх розпочати, країни-члени ЄС повинні схвалити подані Єврокомісією переговорні рамки, які є основою для процесу вступу, та провести засідання міжурядової конференції – спеціального органу, відповідального за ведення переговорів.

Обидва ці рішення вимагають одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу. Однак, на думку співрозмовника, є значна ймовірність того, що ці два рішення також не будуть ухвалені на поточному саміті.

"Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття переговорів з Україною та Молдовою почалися за бельгійського головування в ЄС", — сказав він, проте відмовився уточнити, про які саме країни йдеться.

При цьому, дипломат зазначив, що після 1 червня головування у ЄС перейде до Угорщини. Слід зазначити, що після грудневого саміту ЄС, на якому ухвалили рішення про відкриття переговорів з Україною, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, заявив, що Будапешт надалі блокуватиме переговори.

"Для самого угорського головування буде краще, якщо питання переговорів щодо вступу України та Молдови вирішиться у червні", — додав європейський високопосадовець.

На питання про те, чи лідери ЄС розглядають можливість позбавити Угорщину права головувати в ЄС через недотримання принципів європейських цінностей, дипломат відповів, що "нині це є предметом дискусії".

"До лютого ми говорили про це. Однак зараз про це не йдеться. Угорщина головуватиме в ЄС", — наголосив дипломат.

Нагадаємо, ми писали, що європейські банки попередили про нові ризики. Вони стосуються як скасування наднизьких процентних ставок, так появи нетрадиційних конкурентів, які можуть швидко відібрати частку ринку.

Також ми розповідали, що Європейська комісія затвердила використання доходів від російських заморожених активів для підтримки України. Тепер це рішення повинні затвердити держави-члени Європейського Союзу.