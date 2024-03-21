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Расширение Евросоюза и замороженные активы РФ — что будут обсуждать на саммите лидеров ЕС

21 марта 2024 13:00
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Решение о передаче доходов от активов РФ Украине на саммите ЕС в марте не будет
Саммит ЕС в Брюсселе. Фото: nytimes.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В четверг, 21 марта, начнется саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе. Как ожидается, на этом саммите не будет принято решение о перечислении доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Виной тому Венгрия, которая протестует против направления этих средств на закупку оружия для ВСУ.

Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата.

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Что будут обсуждать на саммите лидеров ЕС

На предстоящем саммите лидеров Европейского Союза, запланированном на четверг, 21 марта, в Брюсселе, вероятно, не будет одобрено предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины. По информации источника, большинство стран-членов ЕС поддерживают идею направить конфискованные средства на закупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

"Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине", — пояснил дипломат.

Предложение Еврокомиссии предусматривает, что 90 процентов доходов от замороженных российских активов должно быть направлено на покупку оружия для ВСУ. Однако, согласно источнику, Венгрия выступает против этой идеи, заявляя, что эти средства должны использоваться на что-то другое, кроме оружия для украинцев.

Вторым вопросом, который вызывает противоречия в повестке дня, по словам дипломата, будет обсуждение расширения Европейского Союза.

В декабре 2023 года лидеры ЕС выразили поддержку началу переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Для того чтобы их начать, страны-члены ЕС должны одобрить переданные Еврокомиссией переговорные рамки, которые являются основой для процесса вступления, и провести заседание межправительственной конференции — специального органа, ответственного за ведение переговоров.

Оба эти решения требуют единогласной поддержки всех 27 лидеров Евросоюза. Однако, по мнению собеседника, значительна вероятность того, что эти два решения также не будут приняты на текущем саммите.

"Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой начались при бельгийском председательстве в ЕС", — сказал он, однако отказался уточнить, о каких именно странах идет речь.

При этом дипломат отметил, что после 1 июня председательство в ЕС перейдет  Венгрии. Следует отметить, что после декабрьского саммита ЕС, на котором было принято решение об открытии переговоров с Украиной, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что Будапешт будет в дальнейшем блокировать переговоры.

"Для самого венгерского председательства будет лучше, если вопрос переговоров по вступлению Украины и Молдовы решится в июне", — добавил европейский чиновник.

На вопрос о том, рассматривают ли лидеры ЕС возможность лишить Венгрию права председательствовать в ЕС из-за несоблюдения принципов европейских ценностей, дипломат ответил, что "в настоящее время это является предметом дискуссии".

"До февраля мы говорили об этом. Однако сейчас об этом речь не идет. Венгрия будет председательствовать в ЕС", — подчеркнул дипломат.

Напомним, мы писали, что европейские банки предупредили о новых рисках . Они касаются как отмены сверхнизких процентных ставок, так и появления нетрадиционных конкурентов, которые могут быстро отобрать долю рынка.

Также мы говорили, что Европейская комиссия утвердила использование доходов от российских замороженных активов для поддержки Украины. Теперь это решение должны утвердить государства-члены Европейского Союза.

Европейский союз
Венгрия
банки
Европа
саммит

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