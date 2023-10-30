Как будут облагать налогом неофициально занятых лиц

Налоги должны платить все граждане. Фото: tax.gov.ua

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести специальный налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота. По замыслу инициаторов, такой спецрежим должен стать эффективной альтернативой упрощенному режиму налогообложения физлиц-предпринимателей единым налогом. Законопроект зарегистрирован под номером10166.

Новини.LIVE разбирались в "плюсах" и "минусах" инициативы.

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Как отмечают инициаторы введения нового налогового режима, существующая в Украине упрощенная система налогообложения удобна для тех физических лиц, кто осуществляет хозяйственную деятельность на постоянной основе и для которых такая деятельность является основной.

Однако существует проблема негибкости сроков перехода на единый налог и невозможность делать это эпизодически при необходимости. По этой причине получать дополнительные к основной работе заработки на нерегулярной (например, сезонной) основе для физических лиц обременительно и невыгодно.

Кроме того, определенная часть граждан не готова регистрироваться из-за опасений относительно процесса регистрации и прекращения физического лица-предпринимателя, дополнительной отчетности, возможных проверок и т.п.

При этом согласно данным Государственной службы статистики, в 2021 году примерно 3,06 миллиона физических лиц (19,5% от общего количества рабочей силы) определяли себя как неофициально занятых, то есть работающих не на условиях официального трудоустройства и не являющихся зарегистрированными физическими лицами-предпринимателями.

В то же время, по данным исследования Киевской школы экономики, около 300 тысяч водителей, занимающихся перевозками легковыми автомобилями по заказу, сотрудничают с администраторами онлайн-сервисов ("цифровыми платформами"). Из них 4% уже являются физическими лицами-предпринимателями, а от 63% до 100% из постоянно занятых будут, вероятно, готовы осуществлять свою деятельность официально, но без оформления статуса физического лица-предпринимателя и с налогообложением своих доходов по ставке в пределах 5 -6% от поступлений.

Потенциальные дополнительные доходы государственного бюджета от введения нового налогового режима для указанной категории лиц оцениваются в 1,939 млрд грн в год из потенциально возможных 2,52 млрд грн, то есть примерно 80% от потенциально возможного.

Что касается других категорий неофициально занятых, то, согласно данным операторов цифровых платформ, потенциальный фискальный эффект составляет:

в сфере онлайн-доставки с привлечением курьеров (около 15-20 тысяч курьеров) — более 200 млн грн в год дополнительных поступлений в бюджет;

в сфере онлайн-сервисов заказа услуг (около 400 тысяч неофициально занятых) – около 3 млрд грн.

Наряду с этим, отмечают разработчики законопроекта, следует учесть также значительное количество лиц, работающих индивидуально, без сотрудничества с цифровыми платформами, но готовых осуществлять свою деятельность в легальной плоскости на иных условиях, чем регистрация физическим лицом-предпринимателем.

Именно поэтому, уверены народные депутаты, для обеспечения возможности начать собственное дело в легальной плоскости необходимо предложить соответствующим экономическим субъектам (водители, курьеры, репетиторы и т.д.) привлекательное предложение, которое могло бы одновременно приносить умеренные бюджетные поступления.

По расчетам инициаторов нововведения, принятие законопроекта будет способствовать увеличению поступлений в бюджет в связи с созданием благоприятных условий для уплаты налогов физическими лицами. Общая сумма возможных поступлений будет составлять около 10 млрд грн в год (по данным "Экономической экспертной платформы").

Государство должно стимулировать граждан платить налоги. Фото: tax.gov.ua

Итак, спецрежим налогообложения предлагается ввести для лиц, выполняющих следующие виды работ:

предоставление услуг по уходу за больными;

предоставление услуг такси и других услуг по перевозке легковыми автомобилями;

курьерская деятельность;

проведение ремонтных работ объектов жилой и/или нежилой недвижимости;

предоставление услуг перевода текстов;

дрессировка и уход за домашними животными;

деятельность по организации и проведению праздничных мероприятий (тамада, ведущий);

деятельность в сфере здравоохранения человека, не требующая лицензии;

услуги по выполнению фоторабот;

услуги домашней прислуги;

услуги по уходу за ребенком;

услуги, связанные с очисткой и уборкой жилых помещений по индивидуальному заказу физических лиц;

услуги по ремонту на дому одежды и бытовых текстильных изделий;

услуги по ремонту на дому трикотажных изделий;

услуги по ремонту на дому кожаных галантерейных и дорожных изделий;

услуги на дому по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;

услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;

услуги на дому по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов;

парикмахерские услуги на дому;

услуги на дому по маникюру и педикюру.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на соавтора законопроекта — народного депутата, заместителя председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка — законопроект №10166 создан именно для тех, кто работает на временной занятости и предоставляет свои услуги в первую очередь через онлайн-платформы.

"Сейчас налоги тоже есть, и они большие для таких лиц. А мы их делаем меньшими и более удобными. Вот и вся разница. Главная идея этого законопроекта очень проста: вы как курьер предоставляете курьерские услуги, а платформа за вас предоставляет всю отчетность в банк, и банк автоматически платит за вас налоги", — пояснил депутат.

На чаше экспертных мнений. Позиция "За"

По мнению эксперта по стратегическим коммуникациям и международным связям CFC Big Ideas Inc Олеся Дмитренко, речь идет о реформе налоговой политики в пользу всех заинтересованных сторон — самозанятых лиц, цифровых платформ и государства.

"Впервые в истории Украины граждане, имеющие невысокие доходы, получат простой механизм официального оформления своей деятельности и автоматического списания налога — достаточно нажать на кнопку в приложении "Дія". Таких самозанятых в Украине — от 0,5 до 1 млн человек", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Он напоминает, что предлагаемый законопроектом размер налога для самозанятых (6%) существенно ниже по сравнению с нынешним обязательством уплачивать НДФЛ в 18%.

Среди преимуществ — новый механизм автоматического удержания и списания налога. Это станет возможным благодаря цифровым технологиям, солидарности со стороны банков и синхронизации с Налоговой.

"Уникальностью законопроекта является содействие детенизации экономики. Впервые введен простой и понятный механизм учета и налогообложения наличных поступлений благодаря современным технологиям и возможностям цифровых платформ", — объясняет Олесь Дмитренко.

Современные технологии упрощают взаимодействие людей с государством. Фото: tax.gov.ua

Среди преимуществ нового налогового режима он называет следующие.

Преимущества для государства: возможность получать дополнительные поступления в госбюджет до 10 млрд грн в год; детенизация экономики — например благодаря цифровым платформам, которыми пользуется около 300 тыс. человек для получения доходов, появится возможность учета наличных поступлений; уплата налогов около 1 млн самозанятых граждан; прозрачные правила игры для цифровых платформ, даже если они не резиденты; гармонизация законодательства с ЕС; осовременивание государства благодаря внедрению цифровых технологий; привлечение дополнительных инвестиций благодаря благоприятным условиям для ведения бизнеса.

Преимущества для самозанятых: отсутствие необходимости регистрировать ФЛП; не нужно вести бухгалтерскую отчетность или нанимать для этого бухгалтера; низкий налог (6%); автоматизация налогообложения; простой способ регистрации (нажатием кнопки в "Дія"); легализация своей профессиональной деятельности — труд таких граждан не будет "подпольным" или нелегальным, никто не сможет обвинить их в неуплате налогов или незаконной деятельности; возможность сосредоточиться на любимом деле, в то время как роль налогового агента будет выполнять банк.

Преимущества для цифровых платформ: понятные и прозрачные правила игры для всех участников рынка; устранение излишней административной нагрузки, когда не нужно собирать коллекцию бумаг для каждого из 300 тыс. водителей или курьеров; легкие условия ведения бизнеса в Украине.

Правда, цифровые платформы будут иметь обязательства перед Налоговой — предоставлять сведения о доходах работников, пользующихся их услугами для заработка. Функцию налогового агента (автоматического удержания и списания налога, а также предоставление связанных с этим сервисов, например, напоминание о налоговом долге, если таковой возникает, и обеспечение механизма его уплаты) будут выполнять банки.

"Судя по диалогу с самыми авторитетными цифровыми платформами в Украине — Uber, Bolt, Glovo, Uklon — эти компании охотно поддерживают такую модель сотрудничества с государством, поскольку подобная практика уже существует в Европейском Союзе и регулируется Директивой DAC7. Они ожидают такой же добросовестной позиции со стороны других платформ. Законопроект 10166 позволит ввести единую юридическую плоскость для деятельности подобных сервисов", — аргументирует Олесь Дмитренко.

Партнер юридической фирмы EXPATPRO Татьяна Ященко, комментируя для Новини.LIVE законодательную инициативу, в целом оценивает ее одобрительно. Вместе с тем, отмечает, формат работы по предлагаемому налоговому режиму будет напоминать работу ФЛП второй группы единого налога. При этом предприниматель на второй группе имеет больший лимит годового дохода, фиксированную месячную ставку налога и ЕСВ.

"Да, он самостоятельно обеспечивает отчетность и сдачу отчетности, но, возможно, такой вариант будет выгоднее предложенной новой модели", — говорит юрист.

На чаше экспертных мнений. Позиция "Против"

Развивает мнение коллеги советница по налоговому праву и бухгалтерскому учету юридической фирмы "SYROTA DZIS MELNYK & Partners" Елена Добровольская.

Так, в Украине действует упрощенная система налогообложения для второй группы плательщиков единого налога: с годовым объемом дохода в размере 834 минимальных заработных плат, что составляет 5 587 800,00 грн (834*6700); с возможностью использования наемных работников до 10 человек; возможностью предоставления услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога или населению. В состав бытовых услуг входят все услуги, предложенные законопроектом 10166.

Действует также третья группа налогообложения: с уплатой 5% налога; с объемом годового дохода до 1167 минимальных заработных плат, что составляет 7 818 900,00 грн (1167*6700); с квартальным отчетным периодом и возможностью нанимать работников; с обязанностью применения РРО и/или ПРРО и без ограничения открытия счета лишь в одном банке.

"Поэтому возникает вопрос: что нового? И почему 6%? И почему меньший объем годового дохода по сравнению с существующими группами? Возможно, это шаги к замене действующей упрощенной системы, на фоне вечного вопроса об отмене упрощенной системы налогообложения вообще", — задается вопросом собеседница Новини.LIVE.

Кроме того, физлиц может испугать требование открытия специального счета только в одном банке и автоматическое списание банком суммы налога (без согласия плательщика). Ну и остается нерешенным вечный вопрос — применение РРО и ПРРО.

"Специальный режим налогообложения в большинстве своем дублирует существующие вторую и третью группы налогообложения. Вопрос в том, как убедить физических лиц, предоставляющих эти услуги, которые не зарегистрированы как налогоплательщики, легализовать свои доходы, еще и если эти доходы мизерные", — задается вопросом Елена Добровольская.

Оплата за проезд банковской картой. Фото: freepik.com

Управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько среди недостатков предложенного налогового спецрежима называет следующее.

Если работники не будут использовать онлайн-платформы, то должны производить расчеты исключительно через РРО. Если же лицо зарегистрировано на такой платформе, то подавать информацию за него будет зарегистрированное предприятие — оператор цифровой платформы. И этот контроль может многих отпугнуть.

Еще один негативный нюанс касается цифровых операторов. На примере такси. Перевозчик получает не всю сумму за поездку, поскольку предприятие снимает ощутимую комиссию. Если еще и онлайн-платформа будет подавать информацию в Налоговую, а банк будет автоматически взимать налоги, то зарабатывать на поездках таксистам будет еще менее выгодно.

"Сначала действительно мы увидим ощутимое увеличение поступлений в бюджет, но только на краткосрочную перспективу. Почему? Потому что большинство работавших в тени в ней и останутся, надеясь, что их незначительные поступления банк не заинтересуют", — предупреждает собеседник Новини.LIVE.

По его мнению, обязанность применять РРО ко всем операциям может отпугивать, и на практике такие нововведения часто имели недолгое положительное влияние, порождая со временем увеличение теневой экономики.

Игорь Ясько уверен, что предлагаемый налоговый режим нужен больше онлайн-платформам крупного бизнеса, вроде служб такси и подобных сервисов, чтобы снять с себя ответственность за нарушение налогового законодательства зарегистрированными у них поставщиками услуг. Ведь регистрация в приложении не означает автоматического заключения трудового договора. А это совсем не нравится Государственной службе Украины по труду и Государственной налоговой службе.