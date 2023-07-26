Что изменится для клиентов Сенс Банка после его национализации

Сенс Банк. Фото: sensebank.com.ua

Этот день настал. Полтора года длилась эпопея вокруг украинской дочки российского Альфа-Банка, призрак национализации которой витал в воздухе с началом полномасштабной войны России против Украины.

И вот 20 июля правление Национального банка приняло решение вывести с рынка системно важный Сенс Банк (бывший Альфа-Банк Украина) и обратилось с предложением в Кабинет Министров об участии государства в этой процедуре.

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О потере репутации и уловках акционеров

В НБУ отмечают, что собственники опосредованного существенного участия в капитале Сенс Банка — гражданин России и Израиля Михаил Фридман, а также гражданин России и Латвии Петр Авен — связаны со страной-агрессором, поддерживают действия и политику, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Все это оказывает значительный репутационный риск и оказывает существенное негативное влияние на деятельность Сенс Банка.

О негативном влиянии репутационного риска на деятельность Сенс Банка идет речь и в отчете независимого аудитора "РСМ Украина" за 2022 год. Аудитор, в частности, обращает внимание на выводы управленческого персонала банка о существовании большой неопределенности, которая может ослабить возможности банка продолжать свою деятельность на непрерывной основе.

О существенном негативном влиянии репутационного риска свидетельствует и динамика отдельных показателей деятельности Сенс Банка, отмечают в НБУ. Ухудшение платежной дисциплины заемщиков банка повлияло на его регулятивный капитал, который за период с 1 марта 2022 года по 1 июля 2023-го уменьшился на 50%. В то же время у других системно важных банков он в целом увеличился на 29%.

Регулятор напоминает, что из-за связи владельцев банка — Фридмана и Авена — с режимом страны-агрессора к ним были применены санкции в Европейском Союзе, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, предусматривающие блокировку активов.

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Кроме того, еще 19 октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении владельцев опосредованного существенного участия в Сенс Банке — упомянутых Фридмана, Авена, а также Андрея Косогова — в форме блокировки активов. А 5 июля 2023 года Президент ввел в действие санкции в виде блокировки активов в отношении владельцев прямого существенного участия в Сенс Банке — компаний ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings SA (Люксембург).

Совладелец Альфа-Банка Михаил Фридман. Фото: УНИАН

Вспомнил НБУ акционерам Сенса и тот факт, что 14 марта 2022 года собственником опосредованного существенного участия в банке в размере 40,9614% стал Андрей Косогов в результате передачи ему долей других акционеров — Германа Хана и Алексея Кузмичева. Сделано это было во избежание последними международных санкций. Но больше всего регулятора возмутило то, что "смена собственников" произошла без согласования с Национальным банком и с нарушением требований законодательства Украины.

А еще в 2023 году Национальный банк получил уведомление о намерениях ABH Holdings SA передать контроль над Сенс Банком в пользу кипрской Karswell Limited.

"Это соглашение в случае его реализации будет противоречить санкциям СНБОУ, примененным 19 октября 2022 года к Михаилу Фридману, Петру Авену, Андрею Косогову, и 5 июля 2023 года — к ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited", — объясняют в НБУ.

Следовательно, резюмирует финрегулятор, учитывая примененные санкции, собственники Сенс Банка были лишены права распоряжаться собственными активами и отчуждать их любым способом.

Прогнозируемый финал затянутой пьесы

Национальный банк аргументирует свое решение о выводе Сенс Банка с рынка тем, что акционеры финучреждения не способны выполнять обязательства по поддержанию на постоянной основе достаточного уровня капитала и принятию своевременных мер по предотвращению наступления его неплатежеспособности.

"В условиях действия в Украине военного положения и с учетом текущего финансового состояния Сенс Банка все вышеперечисленное представляет угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов банка", — аргументирует НБУ свое решение по выводу Сенс Банка с рынка.

Примечательно, что в течение периода с начала войны аргументация НБУ о причинах возможного вывода банка с рынка менялась.

Некоторое время украинские власти не форсировали вопрос санкций в отношении Альфа-Банка Украина. Но ближе к осени 2022 года политическое решение о недопустимости функционирования в Украине крупного бизнеса родом из страны-агрессора было принято. 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда российских бизнесменов, ранее попавших в санкционные списки ЕС и стран G7, в том числе и против акционеров украинского Альфа-Банка.

А 6 октября Верховная Рада приняла закон (законопроект №8069), упрощающий вывод с рынка и последующую национализацию системно важных банков в условиях военного положения. Источники, близкие к инициаторам и разработчикам законопроекта, утверждали, что документ разрабатывался с прицелом в первую очередь на Альфа-Банк Украина.

Но вывести с рынка банк российских олигархов, руководствуясь упомянутым законом, не удалось. Дело в том, что закон предусматривает в качестве причины возможной национализации — неплатежеспособность банка, то есть проблемы с ликвидностью. Видимо, инициаторы закона рассчитывали, что рано или поздно у Альфа-Банка в Украине начнутся проблемы с деньгами из-за оттока депозитов и проблем с обслуживанием кредитов.

Национальный банк. Фото: bank.gov.ua

Банк действительно терял ликвидность начиная с апреля 2022 года. Но падение запасов денег резко остановилось в декабре 2022-го, когда, по замыслу и обещаниям украинских властей, банк должен был оказаться уже национализированным. За указанный период запасы ликвидности (т.е. свободных денег) у банка уменьшились с 6,8 млрд грн до 2,7 млрд грн. Банк вот-вот должен был стать неплатежеспособным.

Но уже в январе 2023-го ликвидность банка (который в декабре еще и успел переименоваться в "Сенс Банк") выросла втрое — до 8 млрд грн. Одной из причин этого, как ни парадоксально, мог стать рост уверенности клиентов относительно будущей судьбы банка как раз перед его национализацией. Потому что национализация — это не ликвидация. Став государственным, Сенс Банк лишь бы прибавил себе "очок" в плане надежности и платежеспособности. Поскольку, как известно, в Украине средства клиентов государственных банков гарантируются на 100%. Так что имеющиеся и потенциальные клиенты банка, в случае его национализации, ничего бы не потеряли. Отсюда и рост клиентских средств.

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По состоянию на 1 мая 2023 года объемы свободной ликвидности банка составляли 7,7 млрд грн. Это почти на миллиард гривен больше, чем годом ранее, в начале войны.

Мало того, несмотря на то, что с февраля прошлого года по май текущего года вкладчики-физлица забрали из банка около 10 млрд грн (было 50 млрд грн, а стало чуть более 40), общее количество вкладчиков в банке выросло с около 2,63 млн в феврале-2022 до более 2,9 млн человек по состоянию на май 2023-го.

Стало очевидным, что попытка национализировать банк по причине его неплатежеспособности не удалась.

Поняв это и сделав правильные выводы, власти решили действовать наверняка, прописав в новом законе в качестве достаточной причины для национализации системно важного банка (каковым является Сенс Банк, наряду с 14 другими) факт введения санкций против банка или его собственников.

29 мая Верховная Рада приняла во втором повторном чтении законопроект № 9107-1 об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Документ, в частности, предусматривает возможность национализации системно важного банка даже при отсутствии у него признаков неплатежеспособности. Принятие закона поставило, по сути, большую жирную точку в истории, неприлично затянувшейся почти на полтора года.

Финита ля комедия

Итак, в пятницу, 21 июля 2023 года на основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) ввел в Сенс Банке временную администрацию.

А уже в субботу, 22 июля, Министерство финансов Украины и ФГВФЛ заключили договор купли-продажи 100% акций Сенс Банка, согласно которому банк переходит в собственность государства. Цена покупки — 1 гривня.

С понедельника, 24 июля, в Украине заработал новый государственный банк (наряду с другими четырьмя — Ощадбанком, Укрэксимбанком, Укргазбанком и Приватбанком). В банке появились новые наблюдательный совет и правление.

Руководство банка было назначено Фондом гарантирования вкладов физических лиц по представлению Министерства финансов Украины и согласовано Национальным банком Украины.

Теперь наблюдательный совет Сенс Банка состоит из пяти членов: двух представителей государства и трех независимых членов. Главой наблюдательного совета стал Шевки Аджунер. В состав совета вошли в качестве его членов: Андрей Пронченко (независимый), Ростислав Дюк (независимый), Андрей Свистун и Владислав Власюк.

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Главой правления назначен Дмитрий Кузьмин. На должностях членов правления утверждены: Елена Зубченко (замглавы правления), Алексей Шклярук (член правления, главный риск-менеджер), Инна Тютюн (член правления) и Андрей Соколов (член правления).

Дальнейшая судьба банка и его клиентов

Опрошенные Новини.LIVE эксперты финансового рынка склоняются к мнению, что национализация Сенс Банка в целом положительно повлияет как на деятельность самого банка, так и на его клиентов — кредиторов и заемщиков.

По мнению эксперта по надзору за банками Евгения Дубогрыза, после национализации банка можно ожидать притока средств вкладчиков, прежде всего юридических лиц.

"С самого начала полномасштабного вторжения клиенты банка имели неопределенность относительно дальнейшей судьбы банка — вывода с рынка, национализации или продажи. Поэтому многие клиенты — корпоративные и розничные — ушли из банка. Сейчас банк государственный, что воспринимается бизнесом и населением как гарантия от потенциального банкротства, по меньшей мере в последующие несколько лет. Это будет привлекать клиентов", — уверен эксперт.

По мнению руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, вероятно, стоит ожидать снижения ставок по срочным депозитам, ведь банк предлагает несколько более высокие ставки, чем другие государственные банки.

Кроме того, очевидно ситуация изменится и для заемщиков банка, ведь Сенс Банк был известен агрессивным отношением к тем, кто задолжал банку. Не исключено, что отношение банка к своим заемщикам немного смягчится. Соответственно, платежная дисциплина заемщиков может несколько ухудшиться.

"Есть риск, что некоторые крупные заемщики ухудшат платежную дисциплину, пока не убедятся в способности нового менеджмента банка действовать эффективно в юридической плоскости — выигрывать судебные дела, быстро взимать обеспечение по неработающим кредитам", — говорит Евгений Дубогрыз.

Что касается ожидаемых результатов деятельности теперь уже государственного Сенс Банка, то, считает Александр Паращий, вероятно, стоит ожидать ухудшения качества кредитного портфеля и увеличения резервирования под плохие кредиты.

"Итак, в этом году, вероятно, доходы банка будут оставаться низкими, если только его не накачают депозитами государственных предприятий. Качество активов тоже может снизиться, из-за вероятно менее агрессивной работы с заемщиками", — прогнозирует собеседник Новини.LIVE.

Тем не менее текущий год для банка точно должен быть прибыльным. А вот финансовые результаты в следующем году будут в значительной степени зависеть от того, как будут вести себя крупные заемщики.

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Пока не понятно, что будет со стратегией банка — очевидно, она должна быть согласована правительством с учетом стратегий и приоритетов других государственных банков. Все будет зависеть в первую очередь от того, как долго правительство планирует держать этот банк в государственной собственности.

Сенс Банк. Фото: sensebank.com.ua

Правительство уже заявило, что не собирается долго держать Сенс Банк в государственной собственности, а намерено продать его частным акционерам, как только для этого сложатся соответствующие обстоятельства.

Против увеличения доли государства в банковском секторе активно выступает Международный валютный фонд. Но, к сожалению, примеры успешной приватизации крупных государственных банков в Украине отсутствуют.

"Если раньше одним из факторов была политическая воля, то сейчас добавляется куда более весомый фактор неопределенности в условиях войны. Это не позволяет рассчитывать на инвестора в ближайшем будущем", — объясняет финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

По оценкам Александра Паращия, новый государственный банк можно либо продать очень быстро и за очень скромную цену (до 1 млрд гривен), либо надеяться на увеличение его привлекательности и продажу от 100 млн долларов после войны. Какой вариант выберет украинское правительство, пока неизвестно.

Радует то, что, по крайней мере, в ближайшее время государству, скорее всего, не придется дополнительно тратиться на докапитализацию своего нового детища. По прогнозу Евгения Дубогрыза, исходя из текущей и ожидаемой доходности банка в ближайшие полтора года капитала должно быть достаточно.

Что же касается возможных выплат предыдущим владельцам банка, то если они и состоятся, это произойдет исключительно за счет средств, полученных от репараций страны-агрессора. Но это уже другая история.