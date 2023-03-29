Цены на нефть растут — что влияет на подорожание

Подорожание продиктовано несколькими факторами

В среду, 29 марта, мировые цены на нефть продолжают активно расти. Подорожание "черного золота" третью сессию подряд продиктовано несколькими факторами.

Об этом информирует агентство Reuters.

Сколько сейчас стоит нефть

В среду фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,20%, до 78,30 доллара за баррель. Американская нефть бренда West Texas Intermediate подскочила на 0,48%, до 73,69 доллара за баррель.

В частности, в понедельник стоимость нефти марки Brent выросла на 1,16 доллара или на 1,6%, до 76,15 доллара. WTI подорожала на 1,19 или на 1,7%, до 70,45 доллара.

Причины подорожания

Как отмечают эксперты, усилили надежды на укрепление мировой экономики и спрос на нефть уменьшение опасений инвесторов относительно глобального банковского кризиса. Ведь Федеральная резервная система США планирует сохранить осторожную позицию в повышении процентных ставок.

Также повлияла остановка экспорта (450 тыс. баррелей в сутки) из северного Курдистана Ирака после решения суда, подтвердившего, что для поставок нефти необходимо согласие Багдада.

По словам аналитиков, прекращение курдского экспорта будет означать потенциал роста на около трех долларов за баррель по сравнению с прогнозом стоимости нефти Brent в 92 доллара за баррель в этом году.

Напомним, в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке топлива не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за профицита горючего.

Эксперты считают, что большинство импорта топлива в Украину составляет российское, которое прикрывается сертификатами о происхождении из других государств.