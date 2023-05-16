ЄК дозволила Microsoft придбати Activision Blizzard: як це вплине на конкурентів

Президент Microsoft Бред Сміт Фото: nsnews.com

Європейська комісія дозволила поглинання корпорацією Microsoft компанії Activision Blizzard. Сума угоди складає $68,7 млрд.

Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті ЄК.

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Деталі угоди між Microsoft та Activision Blizzard

Єврокомісію переконали зобов'язання Microsoft, пов'язані з "хмарним" геймінгом. Так, корпорація уклала серію 10-річних угод, у тому числі з NVIDIA та Nintendo. За ними Microsoft зобов'язалася випускати ігри Activision Blizzard на різних хмарних платформах, зокрема шутери із серії Call of Duty.

Як це вплине на Sony

На думку Єврокомісії поглинання Microsoft Activision не несе загрози ігровому підрозділу Sony. Там зазначили, що Microsoft не матиме мотивації відмовлятися від розповсюдження ігор Activision компанією Sony, яка є провідним дистриб’ютором консольних ігор у всьому світі.

Так, в Європейській економічній зоні на кожну консоль Microsoft Xbox, придбану геймерами, припадає чотири консолі Sony PlayStation.

Які ще дозволи потрібні Microsoft для поглинання Activision

Найближчі місяці угоду про придбання Activision Blizzard має також схвалити Антимонопольний комітет США. А от регулюючі органи Великобританії поки що блокують плани Microsoft.

Британський антимонопольний регулятор (CMA) дійшов висновку, що угода Microsoft з Activision Blizzard нашкодить ринку хмарного геймінгу, інноваціям та різноманітності вибору для геймерів і заблокував її.

Крім того, в CMA вже прокоментували рішення ЄС схвалити угоду Microsoft та Activision Blizzard. Там зазначили, що поважають рішення європейського регулятору, але при цьому залишають за собою право зберегти свою думку.

Нагадаємо, що Американська компанія The Walt Disney Company планує звільнити сім тисяч співробітників (близько 3% робочої сили компанії) до літа 2023 року.