В Украину могут уже скоро вернутся отключения света: детали

Энергосистема Украины. Фото: google

В четверг, 27 июля электроснабжение оставалось на том же уровне, что и 26 июля, с пиковым потреблением в 15:00. Тем не менее неблагоприятные погодные условия сделали свое дело, и солнечные станции дали меньше электроэнергии в самый разгар дня.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В сообщении говорится, что импорт электричества в эти часы также не осуществлялся. Для балансировки сети "Укрэнерго" обратилось за чрезвычайной помощью в Румынию, получая 400 МВт в час между 13:00 и 16:00. Такой способ получения энергии — не самый экономичный.

Тем временем, ряд тепловых, гидро- и атомных станций находятся на ремонте, что создает дополнительные проблемы. Эти работы планируется завершить до начала отопительного периода, когда потребление электроэнергии увеличится. Энергосистема испытывает определенные трудности, чтобы удовлетворить текущий спрос.

Плохая погода привела к отключению электроэнергии в 420 населенных пунктах в различных областях Украины. В некоторых районах работы по восстановлению еще продолжаются.

Как помочь энергосистеме Украины

устанавливайте температуру кондиционера не ниже 23˚С;

используйте мощные бытовые приборы поочередно;

переносите работу с электроприборами на утро или ночное время;

не забывайте выключать свет при выходе из комнаты.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о гарантиях происхождения "зеленой" электроэнергии №9011-д. Документ предполагает развитие малой распределенной генерации.