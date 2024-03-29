Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Декретный отпуск для женщин и мужчин — как изменились размеры выплат arrow

Декретный отпуск для женщин и мужчин — как изменились размеры выплат

29 марта 2024 14:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Декретный отпуск — новые размеры и условия выплат в 2024 году
Семья с ребенком. Фото: workstudyvisa
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году изменился размер декретных выплат для трудоустроенных женщин. Как правило, они получают пособие в размере 100% среднего заработного за все время отпуска.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Размер декретных выплат в 2024 году

В этом году для трудоустроенных женщин установлены следующие размеры пособия:

  • максимальный объем — 106,5 тыс. грн в месяц;
  • минимальный объем — 7,1 тыс. грн в месяц.

В целом декретный отпуск имеет две части:

  • отпуска по беременности и родам;
  • отпуска по уходу за ребенком до трех лет, который могут продлиться при необходимости.

Размер зависит от средней заработной платы за 12 месяцев до начала отпуска.

Также для неработающих женщин объем декретных выплат утвержден на уровне 25% от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц ежемесячно. В 2024 соответствующий минимум составляет 3,03 тыс. гривен.

Как получить декретную помощь

Основанием для назначения таких выплат есть листок нетрудоспособности (е-больничный), который формируют на основании медицинского заключения в медучреждении, где женщина состояла на учете.

Листок необходимо предоставить работодателю для оформления денежных выплат.

Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет:

  • 126 дней после рождения одного ребенка без осложнений;
  • 140 дней — в случае рождения двух и более детей или осложненных родов.

Беременным женщинам разрешается начать декретный отпуск по своему усмотрению (при этом даже позже 30 недели беременности).

Декретная помощь для отца ребенка

Отец ребенка также имеет право полностью/частично уйти в декретный отпуск с целью ухода за ребенком (до трех лет). Однако денежные выплаты за ребенка в таком случае не предусмотрены.

Так, мужчина, у которого появился второй ребенок, имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком до трехлетнего возраста в том случае, если его жена в тот момент также находится в декретном отпуске по уходу за первым малышом.

На декретный отпуск и выплаты имеют право отцы-одиночки. Речь идет о тех, кто воспитывает детей без помощи матери.

Работодатели обязаны сохранить рабочие места и относить время декрета к трудовому стажу отцу, который находится в декретном отпуске.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В связи с этим изменится размер социальных выплат.

Также Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал детальное объяснение, на какие пенсии могут рассчитывать граждане с инвалидностью в 2024 году. В частности, известны минимальные размеры таких выплат.

зарплаты
выплаты
работа
отпуск
женщины
деньги
декрет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ