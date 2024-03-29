Декретный отпуск — новые размеры и условия выплат в 2024 году

Семья с ребенком. Фото: workstudyvisa

В 2024 году изменился размер декретных выплат для трудоустроенных женщин. Как правило, они получают пособие в размере 100% среднего заработного за все время отпуска.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Размер декретных выплат в 2024 году

В этом году для трудоустроенных женщин установлены следующие размеры пособия:

максимальный объем — 106,5 тыс. грн в месяц;

минимальный объем — 7,1 тыс. грн в месяц.

В целом декретный отпуск имеет две части:

отпуска по беременности и родам;

отпуска по уходу за ребенком до трех лет, который могут продлиться при необходимости.

Размер зависит от средней заработной платы за 12 месяцев до начала отпуска.

Также для неработающих женщин объем декретных выплат утвержден на уровне 25% от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц ежемесячно. В 2024 соответствующий минимум составляет 3,03 тыс. гривен.

Как получить декретную помощь

Основанием для назначения таких выплат есть листок нетрудоспособности (е-больничный), который формируют на основании медицинского заключения в медучреждении, где женщина состояла на учете.

Листок необходимо предоставить работодателю для оформления денежных выплат.

Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет:

126 дней после рождения одного ребенка без осложнений;

140 дней — в случае рождения двух и более детей или осложненных родов.

Беременным женщинам разрешается начать декретный отпуск по своему усмотрению (при этом даже позже 30 недели беременности).

Декретная помощь для отца ребенка

Отец ребенка также имеет право полностью/частично уйти в декретный отпуск с целью ухода за ребенком (до трех лет). Однако денежные выплаты за ребенка в таком случае не предусмотрены.

Так, мужчина, у которого появился второй ребенок, имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком до трехлетнего возраста в том случае, если его жена в тот момент также находится в декретном отпуске по уходу за первым малышом.

На декретный отпуск и выплаты имеют право отцы-одиночки. Речь идет о тех, кто воспитывает детей без помощи матери.

Работодатели обязаны сохранить рабочие места и относить время декрета к трудовому стажу отцу, который находится в декретном отпуске.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В связи с этим изменится размер социальных выплат.

Также Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал детальное объяснение, на какие пенсии могут рассчитывать граждане с инвалидностью в 2024 году. В частности, известны минимальные размеры таких выплат.