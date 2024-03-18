Пенсії в Україні — як зміняться соцвиплати з 1 квітня

Грошові купюри. Фото: Ukrayina.pl

В Україні з 1 квітня 2024 року має збільшитися мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим зміниться розмір соціальних виплат.

Про це пише видання Focus.ua, посилаючись на юристів.

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Як зміняться соцвиплати з квітня 2024 року

З квітня має вдруге зрости "мінімалка". Попереднього разу вона підвищилась на 400 гривень, а цього — на 900 гривень. Так, з 1 січня 2024 року вона збільшилась до 7,1 тис. гривень, а з 1 квітня — до 8 тис. гривень.

За словами юристів, разом із "мінімалкою" зростуть декретні виплати. Також мають підвищитися виплати за відпустки та лікарняні у зв'язку з вагітністю та пологами.

Окрім того, очікується, що для 65-річних українців, які виконали вимоги до стажу, зросте пенсія. Згідно з нормами законодавства, гарантована мінімальна пенсія для таких громадян має становити щонайменше 40% від мінімальної зарплатні. Тому з січня цей розмір зріс із 2,68 тис. до 2,84 тис. гривень, а з 1 квітня — до 3,2 тис. гривень.

Що ще має змінитися разом з мінімалкою

Також разом із мінімальною зарплатою збільшиться Єдиний соціальний внесок. Він зросте з 1,56 до 1,76 тис. гривень. Відповідно зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальних зарплат. Цей показник має підвищитися з 106,5 до 120 тис. гривень.

З 1 квітня зміняться податки, які сплачують ФОП. Ставка єдиного податку залежить від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб та групи:

перша група — 302,8 гривні (до 10% ПМТЛ);

друга група — 1,42 тис. гривень (до 20% МЗП);

третя група — не залежить від мінімалки (5% доходу чи 3% доходу плюс ПДВ).

Максимальний дохід для ФОП різних груп з 1 квітня становитиме:

перша група — 1,336 млн грн (167 мінімальних зарплат);

друга група — 6,672 млн грн (834 мінімальних зарплат);

третя група — 9,336 млн грн (1167 мінімальних зарплат).

Також зросте штраф для роботодавців за роботу без офіційного оформлення із 71 до 80 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про зростання деяких доплат до пенсій українців у 2024 році. Зокрема, зросли надбавки за донорство.

Також повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.