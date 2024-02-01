Пенсії 2024 — українцям пояснили нюанси нарахування виплат з інвалідності

Гривневі купюри. Фото: РБК-Україна

Пенсійний фонд України (ПФУ) надав детальне пояснення, на які пенсії можуть розраховувати громадяни з інвалідністю у 2024 році. Зокрема, відомо мінімальні розміри таких виплат.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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За законодавством, пенсію з інвалідності призначають особам, яким встановили інвалідність однієї з трьох груп залежно від рівня втрати працездатності.

У ПФУ зауважують, що причину, групу, час настання інвалідності, термін, на який її встановлюють, визначає орган медико-соціальної експертизи.

Також суми різняться залежно від віку, страхового стажу, а також від належності до конкретних пільгових категорій.

Такий вид виплати призначають громадянам, які отримали інвалідність, однак за умови наявності кількості страхового стажу від одного до 15 років. Тривалість стажу вираховують від віку, коли була встановлена інвалідність.

Пенсію з інвалідності призначають від дати встановлення факту інвалідності, якщо було подано заяву на призначення такої пенсії не пізніше, аніж через три місяці від дня офіційного підтвердження інвалідності. Якщо заява на призначення пенсії буде подана пізніше, то пенсію призначать із дня звернення за виплатою.

Розмір пенсії встановлюють залежно від групи інвалідності.

Особам з інвалідністю першої групи призначається 100% пенсії за віком, другої групи — частка у 90% від пенсії за віком, третьої групи — 50% пенсійної виплати за віком.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності становлять:

2,76 тис. грн — особам з інвалідністю першої групи;

2,52 тис. грн — непрацюючим особам з інвалідністю другої та третьої груп;

2,09 тис. грн — працюючим особам з інвалідністю другої та третьої груп.

За інформацією фонду, військовослужбовцям надається пенсія з інвалідності у такому обсязі:

перша група — 100% суми грошового забезпечення;

друга група — частка у 80% від загальної суми грошового забезпечення;

третя група — частка у 60% від суми грошового забезпечення.

При цьому розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою:

перша група — у 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 13,6 тис. грн

друга група — у 525% прожиткового мінімуму — 10,98 тис. грн

третя група — у 360% прожиткового мінімуму — 7,53 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про зростання деяких доплат до пенсій українців у 2024 році. Зокрема, зросли надбавки за донорство.

Також повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.