Депутат Железняк назвал, кто в Украине производит незаконный бензин

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Ключевой проблемой топливного рынка в Украине является функционирование сети малых нефтеперерабатывающих предприятий (мини-НПЗ), которые не имеют необходимой документации и никак не зарегистрированы как производители подакцизной продукции. Работают такие НПЗ вне правового и налогового поля.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в ходе состоявшегося 27 июня заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по экономической безопасности.

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По данным ВСК, упомянутые НПЗ перерабатывают нефть и газовый конденсат украинского происхождения, а именно преимущественно продукцию частных добывающих компаний: ООО "Укрнефтебурение", ООО "Полтавская газонефтяная компания", ООО "Эско-север", ООО "Первая украинская газонефтяная компания", ООО "Д-трейдинг", "Регал петролеум корпорейшн".

Ежемесячные объемы производства бензина на таких НПЗ оцениваются в 50–60 тыс. тонн.

По оценкам "Консалтинговой группы А-95", это составляет 20-25% рынка бензинов.

Топливо, производимое такими предприятиями, не отвечает требованиям современных стандартов качества Евро-5, что создает риски для окружающей среды и современного автотранспорта, отмечают участники следственной комиссии.

По данным Государственной налоговой службы, в настоящее время в Украине работают 22 нефтеперерабатывающих завода. И только 11 из них имеют лицензию. В ближайшее время две лицензии будут аннулированы (для заводов, связанных с одной сетью).

В перечне есть три НПЗ, которые имеют лицензию, но демонстрируют подозрительно малую налоговую нагрузку и официально почти не производят подакцизные товары.

Поэтому, уверены народные избранники, к таким нефтеперерабатывающим заводам должно быть приковано максимальное внимание государства и особенно правоохранителей.

По данным бизнес-ассоциаций, по меньшей мере на трех заводах в Украине — в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях — осуществлялось нелегальное производство топлива. Правда, недавно один из них был разрушен в результате ракетного обстрела.

Сколько теряет государство

"Потери государственного бюджета, в частности акцизного сбора, составляют 250 млн грн в месяц. А после ожидаемого увеличения вдвое акцизного налога с 1 июля 2023 года — 500 млн грн. Потери НДС уже сегодня оцениваются в 500 млн грн ежемесячно", — говорится в материалах ВСК.

Уклонение от уплаты акцизного налога, как правило, происходит путем оформления продаж продукции этих предприятий под видом разнообразных растворителей и других продуктов нефтехимии, то есть безакцизной группы товаров. В конце концов эти товары документально оформляются в качестве технологического топлива разными субъектами хозяйствования (зерносушилками и т.п.), или компонентов различных товаров (в том числе лакокрасочных изделий).

В реальности топливо реализуется за наличные деньги владельцам автозаправочных сетей, которые в свою очередь реализуют через АЗС это топливо вне кассовых аппаратов, через "чипированные" РРО или с использованием фиктивных потребителей, "налоговых ям" и т.д.

Депутаты отмечают, что контролировать реализацию топлива в местах розничной торговли сложно, учитывая их большое количество. Так что значительно эффективнее было бы контролировать изготовление соответствующей продукции на мини-НПЗ.

Напомним, по данным Ярослава Железняка нелегальный оборот автомобильного топлива на украинском рынке составляет около 10-15%. В результате государственный бюджет теряет около 5-10 млрд гривен.

До 30% топливного рынка приходится на так называемые "бочки" — полностью нелегальные мини-АЗС, в лучшем случае торгующие без уплаты налогов. Торгуют они обычно очень некачественным контрафактным топливом.

Еще 30% — это средние и крупные АЗС, уклоняющиеся от уплаты налогов.

Доля легального рынка продаж топлива составляет 40%.