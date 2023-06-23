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Українців попередили про зростання цін на бензин з 1 липня: новий прогноз

23 червня 2023 11:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин — українців попереджають про різке подорожчання з 1 липня
Автомобільна заправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському паливному ринку очікується зростання цін з 1 липня 2023 року. Експерти розповіли, як саме зміниться вартість на АЗС у разі відновлення довоєнних податків на пальне.

Про це розповів керівник спецпроєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, інформує видання Today.ua.

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Як можуть змінитися ціни на пальне

За словами аналітика, у зв'язку з планами влади відновити довоєнні акцизи на пальне і підвищити податок на додану вартість із нинішніх 7 до 20% — зростуть ціни на автозаправних станціях. При цьому навіть дещо більше, ніж прогнозували раніше. Очікується, що у мережах вартість бензину підвищиться на приблизно 12 гривень на кожному літрі.

Своєю чергою, вартість дизельного палива (ДП) може зрости на близько 10 гривень за літр, автомобільний газ — на 5 гривень.

Як прогнозує експерт, вже в липні бензин А-95 в країні може підскочити у ціні до 56,56 гривні за літр, дизель — до 53 гривень, газ — до 31,91 гривні.

Рябцев наголосив, що ціни на АЗС можуть змінитися миттєво у разі повернення податків, надалі процес підвищення триватиме ще певний час.

Деякі мережі на ажіотажі можуть накрутити цінники і вище, ніж очікується. Зокрема, можуть збільшити вартість А-95 і на 15 гривень.

Скільки зараз коштує пальне на АЗС

За даними порталу Аuto.ria, 23 червня у мережах автомобільних заправних станцій ситуація з цінами на пальне — стабільна. До цього вартість щодня поволі знижувалась.

У середньому ціна на пальне А-92 — 41,95 грн/л, що лише на одну копійку більше проти попереднього дня. А-95+ коштує 47,04 грн/л, що теж тільки на одну копійку вище. А-95 можна придбати за 44,47 грн/л (-0,03 коп.).

Літр дизельного палива у середньому коштує 42,89 грн. Автогаз встановлено на рівні 21,81 грн.

бензин
Ціни на АЗС. Джерело: Аuto.ria

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.

В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

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