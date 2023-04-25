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Помощь семьям погибших на войне военных расширят: детали законопроекта

25 апреля 2023 09:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь семьям погибших на войне военных расширят — кто сможет получить компенсацию
Украинская валюта. Фото: mil.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине намерены расширить круг получателей разовой финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Проблемы в законодательстве

По словам авторов данной инициативы, изменения призваны вернуть баланс и усилить защиту социальных прав членов семей погибших военных. Намерены изменить статью 16-1 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" путем возвращения предыдущей редакции статьи, действовавшей до 25 августа прошлого года и определявшей право на получение единовременной денежной помощи членов семьи погибшего.

Действующее законодательство устанавливает такой список получателей: супруг погибшего, родители, несовершеннолетние дети и лица, находящееся на содержании.

В то время как в предыдущей редакции статьи была формулировка о том, что право на получение денег имели члены семьи погибших военных, согласно части второй статьи третьей Семейного кодекса Украины, где к членам семьи принадлежат также лица, совместно проживающие и связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

"То есть круг получателей компенсации был значительно шире. Предыдущая редакция статьи 16-1 Закона № 2011-XII действовала восемь лет, и проблем с ее правоприменением не было", — отмечают авторы.

Сейчас уже есть негативные последствия таких нововведений для семей погибших героев. В частности, права на получение компенсации лишены целые категории получателей — совершеннолетние дети погибшего, гражданские жены (супруги), другие близкие родственники, которые с ними проживали как семья (братья, сестры, внуки). Такой подход часто крайне несправедлив, утверждают нардепы.

"Во многих случаях средства не могут получить родные братья и сестры, всю жизнь проживавшие вместе с погибшим как семья, в ситуациях, когда погибший не был женат, не имел детей, а его родители при этом умерли. Или, к примеру, родная бабушка погибшего внука, которая воспитала его своими силами, заменив ему отца и мать. В аналогичной ситуации оказались женщины и мужчины, проживавшие с погибшим Защитником одной семьей как муж и жена, однако по разным причинам не зарегистрировали брак", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, в украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда военные могут претендовать на единовременную помощь. В частности, гарантируются соцзащита и финансовые выплаты в случае ранения, увечья или получения инвалидности в результате ранения во время прохождения службы в армии.

Также мы писали, что недавно Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий возвращение военнослужащим дополнительного вознаграждения путем установления потолка оплаты труда госработникам. Ограничить зарплату планируют до уровня 10 минимальных заработных плат, то есть 67 тысяч гривен.

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