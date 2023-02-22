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Эксперты назвали основные реформы для бизнеса в Украине с начала войны

22 февраля 2023 19:21
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Реформы на Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны.

Больше всего реформ касаются бизнес-среды. Речь идет о дерегуляции и сближении национального и европейского законодательства. В условиях войны такие изменения особенно полезны, поскольку упрощают работу предпринимателей и экспортеров и поддерживают товарооборот между Украиной и странами мира. В 2022 году Украина присоединилась к ряду международных соглашений по логистической и таможенной сферам.

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Об этом говорится в исследовании аналитической платформы "Вокс Украина".

Регулирование бизнеса

Состоялась ратификация так называемого "транспортного безвиза" — соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Это позволит украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные рейсы по европейским странам без необходимости получать специальные разрешения и водительские права международного образца, поскольку Украина и ЕС будут теперь признавать водительские документы друг друга.

Следующим шагом для упрощения условий торговли со странами Евросоюза стало присоединение к "таможенному безвизу" — режиму общего транзита, в рамках которого на одно транспортное средство нужно иметь только одну декларацию и одну гарантию, которые будут подходить и для экспорта, и для импорта, и для транзита товаров.

Не менее важным евроинтеграционным документом является соглашение об общем авиационном пространстве. Благодаря этому соглашению украинские авиакомпании получат право совершать внутренние и сложные рейсы в рамках Евросоюза, а авиакомпании ЕС смогут совершать такие же рейсы в Украине.

Количество стран, с которыми Украина имеет зону свободной торговли, в прошлом году увеличилось на одну — к ним присоединилась Турция. Поэтому теперь у Украины есть соглашения о свободной торговле, которые охватывают 45 стран (россия и Беларусь де-факто вышли из этих соглашений).

Еще четыре закона касаются усовершенствования национального законодательства в сфере охраны прав собственности, которая является приоритетной для Евросоюза.

В прошлом году Украина также приняла новые, более близкие к европейским правила рекламы табачных изделий: запрещена реклама электронных сигарет и вейпов, а также их использование в общественных местах.

Ряд реформ имеют целью дерегуляцию и упрощение работы бизнеса. Это, в частности, закон, который позволит уменьшить количество пожарных проверок для предприятий с незначительной и средней степенью риска, а также закон об ускорении малой приватизации, который в военное время призван ускорить релокацию предприятий, а после окончания войны — уменьшить бюрократию во время малой приватизации.

Антиреформы

Не обошлось и без антиреформ. Отрицательно эксперты оценили законы о внедрении таможенных и налоговых льгот для индустриальных парков, предусматривающих освобождение их участников от налога на добавленную стоимость при импорте нового оборудования для собственного использования; освобождение от налога на прибыль в течение десяти лет и предоставление права местным властям устанавливать льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю. Такие изменения последовательно критикуют уже не первый год, поскольку они создают неравные правила игры для предприятий, а в условиях полномасштабной войны еще и сокращают поступления в бюджет без какой-либо гарантии положительного эффекта.

Еще одной спорной новацией является закон о локализации в машиностроительной отрасли. Закон предусматривает, что доля изготовленных национальными производителями компонентов в товаре, который является предметом закупки (так называемая степень локализации), должна увеличиваться с 10% до 40% в течение 10 лет. Например, автобус, который будет закупаться за государственные средства, через десять лет должен состоять из украинских деталей минимум на 40%.

Беспокойство экспертов и бизнеса вызывает то, что реализация этого закона может нарушать такие основные принципы публичных закупок как добросовестная конкуренция, максимальная экономия и эффективность, открытость и прозрачность.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Так, Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

Также Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, рынок труда Украины получил серьезный удар во время войны. В начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрыва логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как год войны отразился на государственных финансах Украины.
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Об украинских реформах во время войны читайте в авторском материале Новини.LIVE

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