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Эксперты назвали основные реформы рынка труда в Украине с начала войны

22 февраля 2023 19:56
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны. Это касается, в частности, социальной политики и рынка труда.

Об этом говорится в исследовании аналитической платформы "Вокс Украина".

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Новации рынка труда

Важным изменением в сфере регулирования рынка труда стал закон, впервые закрепивший в законодательстве понятие "фриланс": он вводит для фрилансеров трудовой договор с нефиксированным рабочим временем и защищает возможность таких работников сотрудничать с несколькими работодателями одновременно. В то же время, для предприятий установлены ограничения — в штате нельзя иметь более 10% таких сотрудников, а крупным предприятиям (более 250 сотрудников) запрещается привлекать фрилансеров.

Следующий важный закон — о противодействии травле на работе. Документ вводит в законодательство понятие "мобинг" (травля или притеснение работника) и обязывает работодателя обезопасить работников от него. Работник, в отношении которого суд установил факт мобинга, может уволиться в любой момент и получить от работодателя выходное пособие в размере не менее трехмесячного среднего заработка. Работник, занимавшийся травлей коллег (что должен установить суд), может быть уволен по инициативе работодателя.

Ужесточить защиту работников должен также закон, запрещающий в текстах вакансий выдвигать требования по признакам расы, возраста, пола, состояния здоровья, сексуальной ориентации, религиозных убеждений и т.п., если они не связаны с особенностями выполнения работы.

Другой принятый закон призван упростить для работодателя увольнение работника при невозможности обеспечения условий труда из-за уничтожения мощностей бизнеса в результате боевых действий, а также если работника не было на рабочем месте более четырех месяцев и о причинах его отсутствия ничего не известно.

Несколько принятых в 2022 году изменений касаются военных и ветеранов. Одно из них обязывает становиться на военный учет женщин по медицинской или фармацевтической специальности и пригодных к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

В прошлом году парламент принял законы, касающиеся иностранцев, в частности, закон о предоставлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши и об упрощении приема на работу иностранных специалистов.

Еще одним важным документом для дальнейшей евроинтеграции является закон о национальных меньшинствах, который закрепляет понятие "национальные меньшинства" и обеспечивает их представителям все гражданские права и свободы, определенные Конституцией Украины: гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Так, Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

Также Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, рынок труда Украины получил серьезный удар во время войны. В начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрыва логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как год войны отразился на государственных финансах Украины.
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Об украинских реформах во время войны читайте в авторском материале Новини.LIVE

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