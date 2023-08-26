Как война разрушает экономику Украины

Последствия войны в Украине. Фото: google.com

С начала войны Украина потеряла значительное количество крупных предприятий, которые обеспечивали существенную часть валового внутреннего продукта (ВВП).

Значительная часть сельскохозяйственных земель заминирована — использовать эту землю пока невозможно. Украина лишилась части экспортных рынков.

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Профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михайло Колиснык констатирует: если в Украине хуже работает экономика, то и украинская продукция, несмотря на открытые двери Европейского Союза и других рынков, оценивается с большим риском. Это касается и сферы услуг, включая IT. Некоторые зарубежные заказчики отказываются от услуг украинских программистов только из-за факта войны.

"Во время войны инвесторы не спешат вкладывать средства в украинскую экономику, несмотря на то, что стоимость украинских активов значительно упала. Суверенный риск Украины на сегодняшний день оценивается на уровне 17-18% годовых. Это значит, что Украина вынуждена платить по своим долговым ценным бумагам на 17-18% годовых больше, чем платят по аналогичным бумагам развитые страны", — объясняет "математику войны" собеседник Новини.LIVE.

Все держится на людях

Из-за значительного оттока населения в Украине очень упало потребление. Это приводит к тому, что закрывается много мелких бизнесов, потому что просто нет спроса на их товары и услуги.

Из-за оттока населения потребительский спрос в Украине падает. Фото: google.com

Среди позитивов ситуации — увеличение расходов на оборону. В результате увеличиваются доходы части населения, задействованной в военно-промышленном комплексе.

Кроме того, следует понимать, что государство оперирует ограниченным объемом средств. И если значительная часть бюджетных средств тратится на ВПК, это означает, что на других статьях расходов приходится экономить. В результате потребление падает.

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Изменение соотношения доходов разных слоев населения привело к диспропорциям инфляционных процессов. Иными словами, если у части населения резко растут доходы, то растут и цены, частично "съедающие" эти доходы.

Также есть значительная проблема с человеческими ресурсами — часть населения мобилизована на войну, а часть уехала за границу. Найти сотрудников на предприятия бывает очень трудно. Оплата их труда растет. А для экономики не очень хорошо, когда оплата растет без повышения производительности труда, говорит Михайло Колиснык.

Старший экономист центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский отмечает, что, согласно результатам исследования, проведенного в прошлом году, около 57% остающихся в Украине людей не собираются здесь оставаться, если угроза дальнейшего военного конфликта не исчезнет.

Из-за тотальной неопределенности украинцы буквально "сидят на чемоданах". Фото: google.com

"Если Украина победит в войне, но нас не возьмут в НАТО, а Россия останется такой, как она есть сейчас, то с большой вероятностью нас будут ожидать дальнейшие военные угрозы, высокий уровень мобилизации населения, огромный военный бюджет, тотальная военная подготовка и т.д.", — предостерегает эксперт.

В таком случае нынешние потери человеческого капитала из-за выезда за границу станут безвозвратными. Кроме того, дополнительно может уехать еще часть населения — наиболее креативный класс.

Впереди — тяжелое послевоенное восстановление

Если война закончится полной победой, и, при оптимистическом сценарии, около двух третей беженцев вернутся в Украину, будет действительно бурное возрождение, о котором многие мечтают и для чего многое делается сейчас, возможно экономические условия жизни в Украине станут лучше, чем в некоторых соседних странах (если сравнивать по паритету покупательной способности). Тогда в Украину может вернуться еще больше людей.

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Вместе с тем есть много плохих сценариев развития событий, которые лучше публично не обсуждать. Но при реализации этих сценариев говорить будет не о чем.

По словам замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, глубокое сокращение производства, прежде всего в стратегически важных сегментах (таких как металлургия и химическая промышленность) — сказывается в частности на потере валютных поступлений и высокой безработице. А еще сокращение производства будет ощутимо в период послевоенного восстановления, когда продукция потребуется для внутреннего рынка.

Сокращение производства будет влиять на послевоенное восстановление. Фото: google.com

Перегруженность бюджета расходами ведет к наращиванию внешнего долга. Замедляются финансовые обороты внутри страны из-за нехватки мотивации для экономической активности и оседания средств в банковской системе. Это тормозит использование имеющегося экономического потенциала, констатирует источник Новини.LIVE.

Из положительного — в экономике более четко очерчиваются основы устойчивости, бизнес расширяет адаптационную способность, происходит перестройка с ориентацией на потребности обороны и восстановления.