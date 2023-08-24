Здобутки і втрати економіки України за 32 роки незалежності

Незалежній Україні — 32 роки! Фото: google.com

32 роки Україна вибудовує власну незалежну економіку. Цей шлях досі не був легкий і не обіцяє бути таким у майбутньому.

Після здобуття Україною незалежності з хаосу пострадянського транзиту та сегментованої економіки колишньої республіки СРСР поступово утворилася цілісна стійка національна економіка незалежної країни. Створення кожного з її елементів — це історія здобутків і втрат.

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Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Ярослав Жаліло

Економічні здобутки

Ключовим здобутком економіки незалежної держави стало формування стійкого підприємницького сектору, насамперед малого бізнесу, який є основою ринкової економіки. І цей сектор став однією з опор стійкості у період повномасштабної війни.

В країні створено технологічно досконалу банківську систему, яка якісно та оперативно забезпечує електронні платежі та дозволяє динамічно розвивати безготівковий обіг.

На основі високого рівня відкритості сформовано сучасний агровиробничий сектор. Україна посідає вагомі місця у глобальній торгівлі низкою видів агропродукції.

Проведено децентралізацію бюджетних відносин, орієнтовану на збільшення власної фінансової бази громад.

Стрімкими темпами розвивається цифровізація комунікацій між бізнесами, бізнесом та державою.

Значущість цих здобутків важко переоцінити. Вони стали наріжними каменями стійкості економіки та країни в цілому під час війни.

Економічні втрати

За 32 роки незалежності Україна пережила декілька періодів економічних втрат: трансформаційну кризу 1991-1998-го, світову кризу 1998-1999, російську агресію 2014-2015 років, коронакризу 2020-го та повномасштабну війну, яка триває з лютого 2022 року. Щоразу економіка несла відчутні втрати.

Чого не вдалось досягнути та що пішло не так?

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На початках становлення економіки незалежної України відбулося усталення олігархічної побудови базових секторів економіки. Це загальмувало структурні економічні зміни та становлення сучасних засад конкурентоспроможності.

Агровиробничий сектор сформувався на основі великомасштабного експортоорієнтованого землеробства, що є неоптимальним використанням природного та людського ресурсу.

Через неінклюзивність економічної моделі погіршено можливості працевлаштування та гальмується зростання заробітків, що призводить до значної трудової міграції з країни. Також це призводить до регіональної нерівномірності рівнів економічного розвитку.

Банківська система завдяки платіжній досконалості концентрує значний фінансовий ресурс, проте дуже слабко працює для фінансування економіки. Це гальмує структурні зміни та зростання.

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І, на жаль, зберігаються значні рівні тіньової економіки та корупції.

Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine

Михайло Колісник

Економічні здобутки

Одним з найважливіших економічних здобутків часів незалежності України став перехід на ринкові механізми функціонування економіки. В той час як в СРСР діяла адміністративно-командна економіка, Україна одночасно з проголошенням незалежності де-факто декларувала ринковий шлях розвитку економіки. Це принципово міняло весь механізм функціонування економіки.

Без перебільшення епохальною подією стала приватизація. Можна критикувати її, говорити про недоліки, про те, що вона відбувалася не так, як мало би бути. Але держава переважно є неефективним власником. В результаті приватизації активи, що перейшли в приватну власність, почали працювати набагато ефективніше.

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Результатом виваженої монетарної та грошової політики держави стала стабілізація економіки та реформування банківської системи. Українці зрозуміли, що друкувати гроші не можна, а центробанк навчився регулювати курс національної валюти за допомогою облікових ставок та валютних інтервенцій.

Визнанням економічних здобутків України є щільна інтеграція в світові економічні процеси. Фактично за ці свої здобутки Україна зараз платить дуже високу ціну.

Україні доводиться відвойовувати свою незалежність. Фото: google.com

Так, ще 1992 року Україна розпочала успішну співпрацю з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

2008 року Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі.

2014 року була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом.

А 23 червня 2023 року, під час широкомасштабної війни з Росією, Україна отримала статус кандидата у члени ЄС.

Черговим здобутком стала реформа енергетичного сектору, внаслідок якої Україна змогла позбавитись залежності від імпорту російського газу. Щоправда, мінусом є той факт, що поки що тарифи затверджуються на не ринкових умовах. Так, в тарифі на електроенергію є частка, яку споживач мусить сплачувати як інвестиції в розвиток енергетичної інфраструктури. В той час як це мав би робити інвестор в енергетичні активи.

Після довгих перепитій було ухвалено земельну реформу.

В Україні розвинувся достатньо сильний IT-кластер.

Україна залишається світовою житницею.

А протягом останніх 1,5-2 років Україна здійснила окремі технологічні ривки у розвитку військових технологій.

Економічні втрати

На тлі беззаперечних економічних здобутків Україна залишається країною з високою корумпованістю всіх сфер життя. Корупція створює фактично додаткове оподаткування економіки і робить її функціонування неймовірно обтяженим.

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Великою проблемою України є політична нестабільність, що впливає на економічне життя. З одного боку, велетенським політичним позитивом є верховенство демократії в країні. Але, з іншого боку, 30 років в Україні була наявна не просто опозиція до демократичних процесів, а опозиція відверто ворожих сил, які представляли інтереси Росії.

Проблеми з податковою системою залишаються невирішеними. Вони є частиною більш широкої проблеми: чиновники досі вважають, що бізнес — це ворог, який зобов’язаний годувати уряд. Водночас уряд не відчуває себе зобов’язаним перед громадянами, котрі є платниками податків. Проблема виявляється, зокрема, в адмініструванні податків.

Адміністрування податків — давній головний біль для бізнеса. Фото: google.com

Великою бідою України залишається корумпованість судової системи. Більше того, люстрація судей часів Революції Гідності не призвела до очікуваних результатів. Судді вкотре всіх переграли. Це, зокрема, є однією з проблем, через яку українські біженці можуть не захотіти повертатися в Україну після нашої перемоги. А це матиме свої наслідки для економіки країни.

Серйозна проблема української економіки — відтік мізків, через що Україна має суттєву проблему з трудовими ресурсами.

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Повномасштабна війна, окупація та анексія Росією частини територій України, втрати виробничої та зокрема енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних атак посилили системні проблеми української економіки. Наразі перед економікою України постали фундаментальні виклики, від подолання яких залежатиме саме виживання України як національної держави.

N.B. Про деякі зі згаданих подій української економічної історії автору люб’язно нагадав штучний інтелект.

Володимир Дубровський, старший економіст центру соціально-економічних досліджень CASE Україна

Володимир Дубровський

Економічні здобутки

Найперший здобуток — це те, що Україна відбулась як економічно самостійна держава, позбувшись залежності від російського ринку та енергоносіїв.

Україні вдалося побудувати хоч і не досконалу, але переважно ринкову економіку. Проведено приватизацію. Абсолютна більшість підприємств перебувають в системі ринкових відносин. Щоправда, йдеться саме про кількість підприємств, бо якщо аналізувати обсяг виробленої продукції та динаміку ВВП, то тут є проблеми.

Створено прошарок середнього, або креативного класу. Принаймні до великої війни він зростав. Цей прошарок характеризується відносною свободою, незалежністю. Це найголовніша характеристика середнього класу в Україні. До прикладу, в СРСР такого суспільного прошарку в принципі не було. А зараз близько 30% населення — креативний клас. Він політично і суспільно активний. Це те, чого фактично немає в Росії.

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Хоча ще не завершена, але наразі значною мірою сталася структурна перебудова економіки. За часів СРСР структура української економіки абсолютно не відповідала конкурентним перевагам України.

Відбувається активний розвиток креативних галузей, насамперед IT. Хоча зосереджуватися виключно на сфері IT не варто. Бо неможливо напевно визначити, які саме галузі в майбутньому можуть "вистрелити".

Втрати

Найголовнішою втратою України часів незалежності можна вважати втрату людського капіталу.

А ще — ми втратили ілюзії. Але це швидше не втрата, а здобуток, який дався нам дорогою ціною. Головне — зробити правильні висновки і не втратити черговий шанс!