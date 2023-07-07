Почему FATF не внес Россию в черный список

Заседание FATF. Фото: facebook.com/theFATF

Россию не включили в так называемый "черный список" Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Не включили даже в "серый список". Хотя к этому все шло. Такой сценарий был очевиден. Об этом аргументировано просила Украина.

Более того, еще в октябре 2022 года FATF ввела санкции против РФ, исключив ее из своего состава и запретив участвовать в текущих и будущих проектах. В феврале 2023 года FATF бессрочно приостановила членство России.

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Что такое FATF

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) реализует глобальные действия по борьбе с отмыванием денег, терроризмом и финансированием распространения оружия массового уничтожения по всему миру. Организация, состоящая из 39 членов, устанавливает международные стандарты, чтобы национальные власти могли эффективно преследовать незаконные деньги, связанные с торговлей наркотиками, незаконной торговлей оружием, кибермошенничеством и другими серьезными преступлениями.

FATF исследует способы отмывания денег и финансирования терроризма, продвигает глобальные стандарты для смягчения рисков и оценивает, принимают ли страны эффективные меры. Всего более 200 стран и юрисдикций обязались внедрить Стандарты FATF по предотвращению организованной преступности, коррупции и терроризма.

Страны и юрисдикции оцениваются с помощью девяти организаций-ассоциированных членов FATF и других глобальных партнеров, МВФ и Всемирного банка.

Пленарное заседание FATF собирается трижды в год и привлекает страны к ответственности, если они не соблюдают Стандарты. Если страна неоднократно не выполняет Стандарты FATF, то ее могут признать юрисдикцией под усиленным мониторингом или юрисдикцией высокого риска. На простом языке страну могут включить в "серый" или "черный" список.

Что такое "серый" и "черный" списки FATF

В "серый список" попадают страны, которые FATF ставит под усиленный мониторинг. Такие страны обязуются быстро устранить выявленные стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В настоящее время в "серый список" FATF включены 26 стран: Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Камерун, Каймановы острова, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Мозамбик, Нигерия, Панама, Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Йемен.

Попадание страны в "серый список" существенно усложняет международные финансовые расчеты такого государства.

В "черный список" попадают страны или юрисдикции высокого риска с серьезными стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. В отношении таких стран FATF призывает всех своих членов применять усиленную осмотрительность, а в наиболее серьезных случаях — применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков отмывания денег из этих стран.

В настоящее время в "черном списке" три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма.

Попадание страны в "черный список" вообще парализует международные финансовые расчеты такого государства и ведет к ощутимым убыткам для его экономики.

Неудивительно, что Россия во что бы то ни стало пытается избежать попадания в эти списки. К сожалению, пока ей это удается.

FATF и Россия

Вплоть до годовщины полномасштабного вторжения в Украину Россия оставалась полноправным членом FATF. Только 24 февраля 2023 года было приостановлено ее членство.

Но решение о приостановлении членства сводится к ограничению участия россиян в пленарных заседаниях и доступу к документам. Однако это не лишает страну-оккупанта возможностей влиять на политику FATF.

Кроме того, Россия остается участником одной из организаций-ассоциированных членов FATF — Евразийской группы (EAG), созданной в 2004 году в Москве по инициативе РФ. Кроме самой России, членами группы являются Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Индия и Китай.

"Действия Российской Федерации неприемлемо противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы... Учитывая вышеупомянутое FATF решила приостановить членство Российской Федерации... Россия остается членом Глобальной сети как активный член Евразийской группы по противодействию отмыванию денег (EAG) и сбережет свои права как члена EAG», — говорится в февральском заявлении FATF.

Чего боится Россия

Не включили Россию ни в "черный", ни даже в "серый" списки и на пленарном заседании FATF, которое состоялось 21-23 июня.

Буквально накануне глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил, почему важно включить Россию в "черный" список.

В частности, исключение России из FATF и внесение ее в "черный список" не только позволит защитить глобальную финансовую систему от рисков, создаваемых РФ, но и существенно усилит санкционный режим. Этот шаг усложнит попытки России закупать высокотехнологичные компоненты для производства оружия с привлечением посредников для российских компаний, поскольку потребует от финансовых учреждений применения повышенных протоколов контроля над операциями, которые могут иметь связь с Россией.

"Сегодня Россия признает безоговорочные доказательства ее несоответствия стандартам FATF и реальные шансы попасть в "черный список" FATF, поэтому прибегает к шантажу и политическому давлению. Такое свойственное агрессору поведение не является для нас неожиданностью. Осознавая, что ее преступления являются основаниями для включения в "черный список", Москва прилагает колоссальные усилия, чтобы заставить государства-члены не прибегнуть к такому шагу. Члены FATF не должны подвергаться такому давлению", — призвал членов Группы глава НБУ.

Но что-то пошло не так.

Что и почему пошло не так

Свет на ситуацию проливает статья Bloomberg, опубликованная за неделю до упомянутого пленарного заседания FATF. Издание ссылается на документы и отчеты официальных лиц в странах НАТО, знакомых с ситуацией. В публикации, в частности, речь идет о методах, которыми Россия могла "убеждать" своих торгово-экономических партнеров по всему миру не включать ее в "черный" список. К каждому партнеру Россия нашла "индивидуальный" подход.

Железные аргументы страна-агрессор нашла, в частности, для Индии, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и ряда других стран.

Так, Турции, якобы, было донесено, что она потеряет доход от российских туристов, поскольку потенциальные трудности с обработкой платежей отталкивают отдыхающих. А срыв контрактов на крупные проекты, такие как атомная электростанция "Аккую" или газопровод "Турецкий поток", может привести к миллиардным потерям. Также Турция импортирует несколько ключевых товаров из России, включая уголь, металлы, нефтепродукты, природный газ и пшеницу.

Саудовскую Аравию Россия предупредила, что проект государственного "Росатома" по строительству атомной электростанции в этой стране может оказаться под угрозой, как и инвестиции Kingdom Holding Co. миллиардера принца Аль-Валида ибн Талала в российские энергетические компании "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть".

Властям Малайзии российские эмиссары напомнили, что страна импортирует значительные объемы нефтепродуктов и алюминия из России. Под угрозой могут оказаться проекты, связанные с поставкой вертолетов и удобрений в Куала-Лумпур, а также проекты малайзийских компаний в России, относящиеся к маслам, синтетическому каучуку, резиновым смесям и ДВП.

Мексику россияне предупредили о потенциальных "серьезных трудностях" в совместных проектах развития с участием российского "Лукойла" и в развертывании московской платежной системы "Мир". Также могут пострадать торговые отношения между странами, включая российские поставки удобрений, стальных изделий, алюминия и синтетического каучука в Мексику.

Индию Россия предупредила, что под угрозой может оказаться сотрудничество между нефтяным гигантом "Роснефть" и Nayara Energy Limited. Могут пострадать экспорт российского вооружения и военной техники в Индию, а также техническое сотрудничество в оборонной сфере. Под вопросом окажутся российские предложения по новым совместным авиационным проектам, представленным на выставке Aero India 2023 в феврале, а также технологическое и энергетическое сотрудничество на индийской атомной электростанции Куданкулам. Под угрозой окажется и соглашение между российской "РЖД Логистика" и Container Corporation of India о предоставлении услуг по перевозке грузов, связанных с развитием торгового коридора "Север-Юг".

А что Украина

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег не состоит исключительно из лояльных к Украине стран, констатирует управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

"До сих пор есть страны-члены FATF, ведущие активную торговлю с РФ. Поэтому агрессор акцентирует внимание на том, что включение России в "черный" список приостановит возможность партнерства в области энергетики, обороны и логистики, что сильно ударит по экономике и обеспечению", — поясняет собеседник Новини.LIVE.

К сожалению, война показала иногда явное бессилие международных институтов в случаях, когда нужно действовать быстро и решительно. Также война продемонстрировала необходимость изменения формата безопасности мира.

"Как мы уже знаем из досадного опыта, — когда дело доходит до принятия международными организациями коллективного решения, процесс может затягиваться и блокироваться на месяцы "друзьями" России. На этот раз, несмотря на все усилия, к сожалению, не произошло исключения", — констатирует аналитик Киевской школы экономики Юлия Павицкая.

Что дальше? Ближайшее пленарное заседание FATF запланировано на конец октября. Конечно, существует механизм созыва внеочередного заседания, и Украина может выступить инициатором.

"Однако, не думаю, что это будет сделано, пока ряд стран хотя бы в дипломатических кулуарах не засвидетельствуют о готовности проголосовать за внесение России в "черный" список", — прогнозирует собеседница Новини.LIVE.

В то же время это не означает, что Украина не дожмет это решение.

"Хочу отметить сверхусилия, которые прилагают команды Минфина и НБУ в этом вопросе с первого дня полномасштабного вторжения. Пакет сильных аргументов давно собран и представлен партнерам, переговорный диалог ведется без остановки", — напоминает Юлия Павицкая.

С другой стороны, Россия сама продолжает "помогать" с усилением аргументации Украины. К примеру, недавно российский президент признал, что ЧВК "Вагнер" финансируется из федерального бюджета РФ. Сейчас весь фокус будет сосредоточен на переговорах со странами, которые до сих пор затрудняются принять необходимое Украине решение.

Говорят об этом и в Национальном банке Украины, настаивая, что занесение России в "черный" список со всеми вытекающими последствиями для страны-агрессора — это лишь вопрос времени.

"Через несколько дней после завершения пленарного заседания FATF президент РФ впервые после многих лет отрицания со стороны Кремля публично признал, что российское государство заплатило миллиарды долларов ЧВК "Вагнер" — террористической организации, деятельность которой выходит за рамки российской агрессии в Украине и ставит под угрозу международную безопасность в глобальном масштабе.

Участие ЧВК "Вагнер" в ряде других вооруженных конфликтов по всему миру в сочетании с угрозами, исходящими от ее руководства, подпадает под критерии понятия "террористическая деятельность" и требует решительной и немедленной реакции.

Во время следующего заседания в октябре этого года FATF должна продемонстрировать свою способность реагировать на глобальные риски для мировой финансовой системы и действия страны-террориста", — заявили в Национальном банке, отвечая на запрос Новини.LIVE.

В Министерстве финансов, в свою очередь, Новини.LIVE заверили, что вместе с Государственной службой финансового мониторинга будут продолжать собирать доказательства для включения России в "черный" список. В частности, к следующему пленарному заседанию FATF в октябре будет подготовлен и направлен членам Группы соответствующий документ, содержащий конкретные факты нарушений со стороны России.

Юлия Павицкая из Киевской школы экономики отмечает, что внесение в "черный" список FATF фактически поставит "черную метку" на всей банковской системе России и наконец-то приравняет ее к Ирану, Северной Корее и Мьянме.

"Простыми словами, в случае внесения России в "черный" список все финансовые транзакции и операции, где будет фигурировать российский контрагент (или будет такое подозрение), будут подвергаться жестким проверкам", — объясняет аналитик.

Это критически усложнит любое сотрудничество иностранных контрагентов с российским бизнесом. Кроме того, это существенно ограничит способности России обходить международные санкции. Именно этого в России больше всего боятся.