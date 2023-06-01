Е-резидентство в Україні — уряд затвердив чорний список FATF країн

Чоловік працює віддалено за комп'ютером. Фото: Unplush

Український уряд оновив чорний та сірий списки FATF держав, громадянам яких забороняється ставати електронними резидентами. Зокрема, заборона поширюється на країну-агресорку — Росію.

Про таке рішення йдеться на офіційному сайті Кабінету міністрів України (КМУ).

Читайте також:

Чорний та сірий списки FATF

Згідно з ухваленою постановою, яка визначає підстави для відмови в отриманні громадянами різних держав статусу е-резидента, списки FATF розширили. Йдеться про країни щодо яких діють посилені заходи перевірок чи контрзаходи задля захисту міжнародної фінансової системи від ризику відмивання коштів, фінансування тероризму.

До переліку країн, громадяни яких можуть набути статусу е-резидента не включається РФ.

До "сірого" списку FATF внесли: Албанію, Барбадос, Буркіна Фасо, Камбоджу, Кайманові острови, Демократичну Республіку Конго, Гібралтар, Гаїті, Ямайку, Йорданію, Малі, Марокко, Мозамбік, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Сирію, Танзанію, Туреччину, Уганду, Об'єднані Арабські Емірати, Ємен.

У "чорному списку" FAT: КНДР, М’янма, Іран.

Е-резидентство в Україні

Минулого року в Україні запровадили інститут електронних резидентів. Було ухвалено закон, який передбачав такий механізм отримання статусу е-резидента:

1) Реєстрацію на порталі чи в застосунку "Дія", фінансову та безпекову перевірку;

2) У разі успішної перевірки особі надають статус е-резидента. Він стає платником податку третьої групи та отримує е-підпис;

3) Він зможе дистанційне відкривати рахунки в банку, а фінустанова з таким рахунком стане податковим агентом е-резидента.

Закон дозволить іноземним IT-фахівцям ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки до держбюджету онлайн.

Електронні резиденти сплачуватимуть 5% від доходів, якщо оборот не перевищуватиме лімітів для третьої групи ФОП та 15% — більше ліміту.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року податкова система запрацює на умовах, що існували до війни. Деяких фізосіб-підприємців можуть автоматично перевести на загальну систему оподаткування.

Українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).