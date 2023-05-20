Минреинтеграции сообщили, как оформить карту єВідновлення

Карта єВідновлення. Фото: sensebank.com.ua

В Украине стартовала программа єВідновлення. Она предоставляет гражданам возможность получить денежную выплату от государства на ремонт поврежденного жилья в результате войны. В Минреинтеграции сообщили, как оформить есть єВідновлення.

Об этом информирует Минреинтеграция.

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Как оформить карту єВідновлення?

Минреинтеграции сообщают, что для зачисления средств необходимо открыть специализированный банковский счет. Это можно сделать в одном из банков-участников программы. Теперь оформить только двумя способами:

посетить физическое отделение банка-партнера и открыть карточку с помощью работников учреждения;

открыть карту онлайн в мобильном приложении банка-партнера.

По состоянию на субботу, 20 мая, к программе подключены пять банков:

monobank

ПриватБанк

Сенс Банк

А-Банк

ПУМБ

Список банков-партнеров будет пополняться.

Также выбрать удобный банк для открытия карты можно через Дія при заполнении заявления в рассрочку.

Использование карты

После принятия комиссией решения по начислению средств, они будут перечислены на банковскую карту автоматически. Деньги могут расходоваться только на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые также являются участниками программы. Список этих компаний можно будет увидеть в ближайшее время на сайте єВідновлення.

Отмечается, что средства с карты єВідновлення нельзя снять наличными. Также невозможно осуществить их перечисление с текущего счета на другие счета. Пополнять баланс карты єВідновлення — невозможно.

Напомним, что из-за войны многие украинцы потеряли близких и родственников. Многие из них считаются пропавшими без вести. Минреинтеграции сообщили, что делать, если человек пропал, не выходит на связь и никто его давно не видел.

Если вы заметили на фото или видео человека, который считается пропавшим без вести, необходимо подать ходатайство по имени следователя, который занимается поиском этого лица. В случае проведения экспертизы копия заключения эксперта должна быть предоставлена Уполномоченному и Нацинформбюро.