Тарифы вырастут – эксперты рассказали, когда и как повысятся цены

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут вырасти в несколько раз.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в Telegram.

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Как изменятся тарифы

Как отмечается, эксперт проанализировал сценарий USAID, касающийся вывода украинской энергетической системы из глубокой долговой ямы. Согласно ему, власти откажутся от механизма ручного ограничения стоимости на услуги ЖКХ для населения. Поэтому "голубое топливо" и электроснабжение повысится в стоимости втрое.

По его словам, все это собираются возместить жилищными субсидиями из государственного бюджета.

"Вы понимаете, что никаких реформ не будет. Нас ждут полная нищета при таких реформах", — отмечает эксперт.

Согласно его прогнозу, в будущем общая стоимость жилищно-коммунальных услуг для домохозяйств повысится в 2,5 раза. То есть большинству придется отдавать всю свою заработную плату только для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

По его подсчетам, совокупная сумма в коммунальной квитанции составит 300-350 долларов. В то время как в Украине примерно такой же размер средней зарплаты украинцев.

Если цена на электричество вырастет в три раза, то украинцы будут платить как в Чехии, где зарплаты в пять раз больше, чем в Украине.

Когда вырастут цены на "коммуналку"

Правительство на время военного положения установило запрет на повышение трех коммунальных тарифов. Речь идет о природном газе, горячем водоснабжении и отоплении. Мораторий могут быть отменен с 2025 года, согласно прогнозам Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке рассчитывают, что отмена запрета не будет сиюминутной, мораторий будут снимать постепенно в течение нескольких лет, при этом с расширением социальной поддержки наиболее незащищенных граждан.

Другие коммунальные услуги, на которые не распространяется запрет, начнут дорожать раньше. Речь идет о холодном водоснабжении и электроэнергии.

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Напомним, в украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Также мы писали, что в стране в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.