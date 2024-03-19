Отопительный сезон – украинцам могут отключить тепло досрочно

Батарея в доме. Фото: pixabay.com

В Украине в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.

О таких намерениях рассказал глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью изданию Le Figaro.

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Досрочное завершение отопительного сезона

По словам чиновника, есть вероятность того, что отопительный сезон в стране завершится почти на целый месяц раньше. Так, в случае сохранения плюсовой температуры воздуха тепло в домах украинцев будет выключено в конце марта.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта", — сообщил Чернышев.

Он отметил, что Украине удалось спокойно пережить вторую военную зиму, усвоив предыдущий урок.

"Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", — добавил глава Нафтогаза.

Когда обычно выключают тепло в домах

Как правило, стандартной датой свершения отопительного сезона в стране считается 15 апреля. Однако решение о прекращении теплоснабжения в дома украинцев принимают власти на местах в регионах в зависимости от средней температуры воздуха. Обычно, если держится не ниже 8 градусов выше нуля в течение трех дней.

К примеру, в 2023 году тепло гражданам начали отключать в конце марта. Тогда наблюдалось временное потепление. Примечательно, что когда в некоторых городах досрочно завершили отопительный сезон, после этого в страну зашел антициклон со снегами и морозами.

Следует отметить, что ранее в Нафтогазе допускали пересмотр тарифов на газ для населения после отопительного сезона. Там отмечали, что чем раньше произойдет переход на рыночные цены, тем лучше будет для страны. Сейчас действует мораторий на повышение цен на газ. Его ввели в начале полномасштабного вторжения РФ. Запрет должен действовать до завершения военного положения и полгода после.

Что еще стоит знать

Напомним, Нафтогаз утвердил еще на год действие тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.

Также мы писали, что в стране льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.