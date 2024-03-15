Тарифи на газ — пільги для теплопостачальників планують продовжити

Працівник Нафтогазу. Фото: naftogaz

В Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідні пропозиції прописані у проєкті постанови уряду, оприлюдненому для обговорення на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

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Необхідність продовження пільгових тарифів

Як зазначається, йдеться про дію постанови уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку блакитного палива щодо пільгових цін.

Відомство у пояснювальній записці до проєкту вказало, що виходячи з необхідності продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах країни, визначення передумов для підготовки до опалювального періоду 2024-2025, виникає потреба у продовженні постачання газу виробникам теплової енергії на умовах дії положення до 15.04.2025 року.

Так, пропонують встановити, що газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставлятиме блакитне паливо за такими цінами:

на потреби виробництва теплоенергії для надання послуг з теплопостачання та постачання гарячої води населенню — 7,42 тис. гривень з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

для бюджетних установ — 16,39 тис. гривень (разом з ПДВ) за 1 тис. куб. метрів газу (без тарифу на послугу з транспортування).

Зміна формули розрахунків

Також пропонують змінити формулу розрахунків. Так, зараз:

65% перераховують на небюджетний рахунок Нафтогаз Трейдинг, в орган Казначейства;

35% — на небюджетні рахунки теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, відкритих в органах Казначейства, для здійснення платежів.

За пропозицією, в неопалювальний період хочуть розподілити кошти для виробників теплоенергії, що не здійснюють виробництво гарячої води:

0% — на небюджетний рахунок Нафтогаз Трейдинг;

100% — на небюджетні рахунки теплопостачальників та теплогенеруючих організацій для платежів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг знову розглядають можливість підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення водоканалів. Зростання цін пропонують здійснити у дві хвилі у 2024 році.

У компанії з постачання електроенергії Yasno уточнили деталі нарахування штрафів та пені через заборгованість. Також відомо, коли почнуться перші знеструмлення неплатників.