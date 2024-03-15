Тарифи на газ — пільги для теплопостачальників планують продовжити

Уряд планує продовжити пільгові тарифи на газ — озвучено термін
В Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Відповідні пропозиції прописані у проєкті постанови уряду, оприлюдненому для обговорення на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).
Необхідність продовження пільгових тарифів
Як зазначається, йдеться про дію постанови уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку блакитного палива щодо пільгових цін.
Відомство у пояснювальній записці до проєкту вказало, що виходячи з необхідності продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах країни, визначення передумов для підготовки до опалювального періоду 2024-2025, виникає потреба у продовженні постачання газу виробникам теплової енергії на умовах дії положення до 15.04.2025 року.
Так, пропонують встановити, що газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставлятиме блакитне паливо за такими цінами:
- на потреби виробництва теплоенергії для надання послуг з теплопостачання та постачання гарячої води населенню — 7,42 тис. гривень з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
- для бюджетних установ — 16,39 тис. гривень (разом з ПДВ) за 1 тис. куб. метрів газу (без тарифу на послугу з транспортування).
Зміна формули розрахунків
Також пропонують змінити формулу розрахунків. Так, зараз:
- 65% перераховують на небюджетний рахунок Нафтогаз Трейдинг, в орган Казначейства;
- 35% — на небюджетні рахунки теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, відкритих в органах Казначейства, для здійснення платежів.
За пропозицією, в неопалювальний період хочуть розподілити кошти для виробників теплоенергії, що не здійснюють виробництво гарячої води:
- 0% — на небюджетний рахунок Нафтогаз Трейдинг;
- 100% — на небюджетні рахунки теплопостачальників та теплогенеруючих організацій для платежів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг знову розглядають можливість підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення водоканалів. Зростання цін пропонують здійснити у дві хвилі у 2024 році.
У компанії з постачання електроенергії Yasno уточнили деталі нарахування штрафів та пені через заборгованість. Також відомо, коли почнуться перші знеструмлення неплатників.
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