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Уряд планує продовжити пільгові тарифи на газ — озвучено термін

15 березня 2024 10:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на газ — пільги для теплопостачальників планують продовжити
Працівник Нафтогазу. Фото: naftogaz
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідні пропозиції прописані у проєкті постанови уряду, оприлюдненому для обговорення на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

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Необхідність продовження пільгових тарифів

Як зазначається, йдеться про дію постанови уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку блакитного палива щодо пільгових цін.

Відомство у пояснювальній записці до проєкту вказало, що виходячи з необхідності продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах країни, визначення передумов для підготовки до опалювального періоду 2024-2025, виникає потреба у продовженні постачання газу виробникам теплової енергії на умовах дії положення до 15.04.2025 року.

Так, пропонують встановити, що газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставлятиме блакитне паливо за такими цінами:

  • на потреби виробництва теплоенергії для надання послуг з теплопостачання та постачання гарячої води населенню — 7,42 тис. гривень з урахуванням ПДВ за 1 тис. куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
  • для бюджетних установ — 16,39 тис. гривень (разом з ПДВ) за 1 тис. куб. метрів газу (без тарифу на послугу з транспортування).

Зміна формули розрахунків

Також пропонують змінити формулу розрахунків. Так, зараз:

  • 65% перераховують на небюджетний рахунок Нафтогаз Трейдинг, в орган Казначейства;
  • 35% — на небюджетні рахунки теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, відкритих в органах Казначейства, для здійснення платежів.

За пропозицією, в неопалювальний період хочуть розподілити кошти для виробників теплоенергії, що не здійснюють виробництво гарячої води:

  • 0% — на небюджетний рахунок Нафтогаз Трейдинг;
  • 100% — на небюджетні рахунки теплопостачальників та теплогенеруючих організацій для платежів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг знову розглядають можливість підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення водоканалів. Зростання цін пропонують здійснити у дві хвилі у 2024 році.

У компанії з постачання електроенергії Yasno уточнили деталі нарахування штрафів та пені через заборгованість. Також відомо, коли почнуться перші знеструмлення неплатників.

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ціни на газ
комунальні послуги
ЖКГ
газ
теплопостачання
уряд

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