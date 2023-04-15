Пенсии в Украине — в каких регионах Украины самые высокие выплаты

В каких регионах Украины самые высокие пенсии: ПФУ обновил данные
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали данные уровня пенсий на начало апреля 2023 года в разрезе регионов. Лидируют по суммам выплат пенсионеры столицы.
Об этом свидетельствует информация Пенсионного фонда.
Регионы по состоятельности пенсионеров
По данным ПФУ, всего в Украине насчитывается 10,7 млн человек, которым начисляют пенсии. В среднем размер выплаты составляет 5,23 тысячи гривен.
Так, среди регионов страны самые высокие пенсии:
- в Киеве — 7,13 тыс. гривен;
- в Донецкой области — 6,56 тыс. гривен;
- в Луганской — 6 тыс. гривен;
- в Днепропетровской — 5,8 тыс. гривен.
Самые низкие пенсии зафиксированы:
- в Тернопольской области — 3,99 тыс. гривен;
- в Закарпатской — 4,16 тыс. гривен;
- в Черновицкой — 4,18 тыс. гривен.
Пенсии по состоянию на 1 апреля 2023 года
Источник: ПФУ
Повышение пенсий
В марте в рамках индексации повысили отдельным категориям граждан минимальные пенсии и пенсионные выплаты на 19,7%. Диапазон повышения составил 100–1,5 тыс. грн.
Как сообщили в ПФУ, в общей сложности пересчитали выплаты для 10,5 млн пенсионеров, средний размер повышения достигал 579,1 грн.
На коэффициент 1,197 проиндексировали пенсии, назначенные в соответствии с законами:
- об общеобязательном государственном пенсионном страховании (солидарная система) — 9 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587,41 грн.;
- о статусе и социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения — 998,54 грн;
- о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы (пенсии военнослужащим) — 0,5 млн пенсионеров, средний — 1073,56 грн.
- для 0,9 млн пенсий, назначенных по закону о государственном пенсионном страховании в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022-го, не повысившихся с 1 марта, установлена ежемесячная доплата в размере 100 грн.
Как выросли минимальные пенсии:
- 1,7 млн пенсионеров от 65 лет, не работающих и имеющих от 30 лет страхового стажа для женщин и 35 для мужчин — до 3,12 тыс. грн, средний размер повышения — 385 грн;
- 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военные и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС) — на коэффициент увеличения 1,197.
Повысились минимальные пенсионные выплаты следующих категорий:
- 0,5 млн пенсионеров от 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3,12 тыс. грн;
- 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин — до 3 тыс. грн;
- 2,1 млн пенсионеров до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лица с инвалидностью I группы — до 2,76 тыс. грн;
- 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров — до 2,52 тыс. грн.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что увеличить пенсию путем внесения добровольных страховых взносов можно только до назначения пенсии. Это не могут делать родственники или кто-нибудь другой, чем пенсионер.
Также мы писали, что в Украине пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные денежные доплаты в размере 570 гривен. Речь идет о доплатах, предусмотренных для граждан старше 70 лет. Одно из условий состоит в том, что пенсионные выплаты не могут превышать сумму 10,34 тыс. гривен.