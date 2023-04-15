Пенсии в Украине — в каких регионах Украины самые высокие выплаты

Украинские пенсионеры на отдыхе в парке. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали данные уровня пенсий на начало апреля 2023 года в разрезе регионов. Лидируют по суммам выплат пенсионеры столицы.

Об этом свидетельствует информация Пенсионного фонда.

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По данным ПФУ, всего в Украине насчитывается 10,7 млн человек, которым начисляют пенсии. В среднем размер выплаты составляет 5,23 тысячи гривен.

Так, среди регионов страны самые высокие пенсии:

в Киеве — 7,13 тыс. гривен;

в Донецкой области — 6,56 тыс. гривен;

в Луганской — 6 тыс. гривен;

в Днепропетровской — 5,8 тыс. гривен.

Самые низкие пенсии зафиксированы:

в Тернопольской области — 3,99 тыс. гривен;

в Закарпатской — 4,16 тыс. гривен;

в Черновицкой — 4,18 тыс. гривен.

Пенсии по состоянию на 1 апреля 2023 года



Источник: ПФУ

Повышение пенсий

В марте в рамках индексации повысили отдельным категориям граждан минимальные пенсии и пенсионные выплаты на 19,7%. Диапазон повышения составил 100–1,5 тыс. грн.

Как сообщили в ПФУ, в общей сложности пересчитали выплаты для 10,5 млн пенсионеров, средний размер повышения достигал 579,1 грн.

На коэффициент 1,197 проиндексировали пенсии, назначенные в соответствии с законами:

об общеобязательном государственном пенсионном страховании (солидарная система) — 9 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587,41 грн.;

о статусе и социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения — 998,54 грн;

о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы (пенсии военнослужащим) — 0,5 млн пенсионеров, средний — 1073,56 грн.

для 0,9 млн пенсий, назначенных по закону о государственном пенсионном страховании в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022-го, не повысившихся с 1 марта, установлена ежемесячная доплата в размере 100 грн.

Как выросли минимальные пенсии:

1,7 млн пенсионеров от 65 лет, не работающих и имеющих от 30 лет страхового стажа для женщин и 35 для мужчин — до 3,12 тыс. грн, средний размер повышения — 385 грн;

0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военные и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС) — на коэффициент увеличения 1,197.

Повысились минимальные пенсионные выплаты следующих категорий:

0,5 млн пенсионеров от 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3,12 тыс. грн;

0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин — до 3 тыс. грн;

2,1 млн пенсионеров до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лица с инвалидностью I группы — до 2,76 тыс. грн;

0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров — до 2,52 тыс. грн.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что увеличить пенсию путем внесения добровольных страховых взносов можно только до назначения пенсии. Это не могут делать родственники или кто-нибудь другой, чем пенсионер.

Также мы писали, что в Украине пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные денежные доплаты в размере 570 гривен. Речь идет о доплатах, предусмотренных для граждан старше 70 лет. Одно из условий состоит в том, что пенсионные выплаты не могут превышать сумму 10,34 тыс. гривен.