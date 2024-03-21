Субсидии и льготы 2024 — на что могут рассчитывать пенсионеры в Украине

Льготы для пенсионеров — что доступно в Украине в 2024 году
Пенсионеры в Украине могут пользоваться льготами, которые помогут облегчить их финансовое положение. Кроме субсидии на коммунальные услуги, в 2024 году они могут воспользоваться другими льготами, которые обеспечат их социальную защиту.
Новини.LIVE рассказывают, какие льготы доступны украинским пенсионерам в 2024 году.
В Украине сегодня минимальная пенсия составляет 2 361 грн. Правительство предоставляет различные льготы пенсионерам для уменьшения финансового давления на пожилых людей. Эти льготы включают освобождение от уплаты земельного налога и возможность бесплатной парковки.
Скидка на коммунальные услуги
Пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие ранее в таких отраслях как:
- образование (педагоги);
- медицина и фармация;
- защита растений;
- музеи и библиотеки;
- культурные и образовательные учреждения.
Они имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку жесткого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Право на субсидию
Пенсионеры могут оформить государственную субсидию для выплаты за жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно обратиться в социальные службы и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с момента обращения за ее получением и выплачивается в течение отопительного и неотапливаемого сезонов. Неотапливаемый сезон длится с 1 мая по 30 сентября, а отопительный — с 1 октября по 30 апреля.
Юридическая помощь
Пенсионеры могут воспользоваться бесплатной или частично оплачиваемой из государственного бюджета юридической помощью. Кроме того, им гарантируется защита и представительство интересов в судах, государственных и местных органах, а также составление необходимых юридических документов.
Бесплатный проезд
Если пенсионер имеет соответствующее пенсионное удостоверение, он имеет право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте, за исключением такси.
Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться бесплатным проездом в железнодорожном транспорте пригородного сообщения независимо от места жительства.
Что еще нужно знать
Напомним, четыре категории граждан с 1 апреля 2024 года могут лишиться доступа к начисленным социальным выплатам. Речь идет о тех, кто получает пенсии и пособие на банковские карты.
Мы также писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как повлияет индексация пенсий на размер жилищной субсидии. Для ее учета берут доходы в виде пенсий за март 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!