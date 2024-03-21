Субсидии и льготы 2024 — на что могут рассчитывать пенсионеры в Украине

Мужчина возле троллейбуса. Фото: Vezha.ua

Пенсионеры в Украине могут пользоваться льготами, которые помогут облегчить их финансовое положение. Кроме субсидии на коммунальные услуги, в 2024 году они могут воспользоваться другими льготами, которые обеспечат их социальную защиту.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы доступны украинским пенсионерам в 2024 году.

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В Украине сегодня минимальная пенсия составляет 2 361 грн. Правительство предоставляет различные льготы пенсионерам для уменьшения финансового давления на пожилых людей. Эти льготы включают освобождение от уплаты земельного налога и возможность бесплатной парковки.

Скидка на коммунальные услуги

Пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие ранее в таких отраслях как:

образование (педагоги);

медицина и фармация;

защита растений;

музеи и библиотеки;

культурные и образовательные учреждения.

Они имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку жесткого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Право на субсидию

Пенсионеры могут оформить государственную субсидию для выплаты за жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно обратиться в социальные службы и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с момента обращения за ее получением и выплачивается в течение отопительного и неотапливаемого сезонов. Неотапливаемый сезон длится с 1 мая по 30 сентября, а отопительный — с 1 октября по 30 апреля.

Юридическая помощь

Пенсионеры могут воспользоваться бесплатной или частично оплачиваемой из государственного бюджета юридической помощью. Кроме того, им гарантируется защита и представительство интересов в судах, государственных и местных органах, а также составление необходимых юридических документов.

Бесплатный проезд

Если пенсионер имеет соответствующее пенсионное удостоверение, он имеет право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте, за исключением такси.

Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться бесплатным проездом в железнодорожном транспорте пригородного сообщения независимо от места жительства.

Что еще нужно знать

Напомним, четыре категории граждан с 1 апреля 2024 года могут лишиться доступа к начисленным социальным выплатам. Речь идет о тех, кто получает пенсии и пособие на банковские карты.

Мы также писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как повлияет индексация пенсий на размер жилищной субсидии. Для ее учета берут доходы в виде пенсий за март 2024 года.