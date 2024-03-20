Індексація пенсій та субсидії — як зміниться розмір допомоги

Жінка похилого віку. Фото: Unsplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як вплине індексація пенсій на розмір житлової субсидії. Для її обрахунку беруть доходи у вигляді пенсій за березень 2024 року.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Як індексація вплине на розмір субсидії

Як зазначають фахівці, збільшення пенсійних виплат громадян може вплинути на сукупний дохід та, відповідно, знизити розмір субсидії на літній період.

Так, під час призначення та розрахунку житлової субсидії на літній період (травень-вересень) беруть у формулу сукупний дохід за третій-четвертий квартал попереднього року. Тоді як дохід у вигляді пенсій врахують за березень цього року.

Вимога брати для розрахунку субсидії на неопалювальний сезон березневу пенсійну виплату за той же рік прописана у положенні про порядок призначення субсидій постанови Кабінету Міністрів.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, пенсії, які підвищились після індексації, прямо вплинуть на розмір субсидії у бік зниження допомоги. Проте найбільш негативний вплив відчують ті громадяни, в яких виплати зросли суттєво.

За даними ПФУ, після індексації мінімальна пенсія для пенсіонерів віком до 70 років збільшилась до 2,98 тис. гривень, у віці 70-80 років — до 3,24 тис. гривень, понад 80 років — до 3,37 тис. гривень. Решті непрацюючих осіб підвищили до 2,72 тис. гривень.

Загалом розмір мінімальної доплати коливався від 100 до 1,5 тис. гривень. Проте у середньому надбавка до пенсії після індексації становила 397 гривень. У результаті у середньому пенсія громадян підвищилась до 5,792 тис. гривень.

Як подати заяву на субсидію

Пенсіонери можуть подати заяву з документами як в електронній, так і в паперовій формі.

Для цього потрібно скористатись порталом е-послуг Пенсійного фонду, порталом "Дія" чи звернутися в обраний сервісний центр ПФУ чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу місцевої влади.

Щоб дізнатися, чи призначили субсидію, потрібно ввести свою поштову адресу за посиланням і прочитати рішення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2024 року має збільшитися мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим зміниться розмір соціальних виплат.

Також ми писали, що у 2024 році, попри війну, громадянам пенсійного віку передбачена низка доплат. Зокрема, за однією з програм можна отримати майже 600 гривень надбавки до пенсії.