Пенсій та соцвиплат не буде — хто і чому втратить доступ до коштів з 1 квітня

Гроші у руках. Фото: Today.ua

Чотири категорії громадян з 1 квітня 2024 року можуть втратити доступ до нарахованих соціальних виплат. Йдеться про тих, хто отримує пенсії та допомогу на банківські картки.

Про такі зміни розповіли юристи, повідомляє видання "Главред".

Читайте також:

Загроза втрати виплат з 1 квітня

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, ухваленого наприкінці 2023 року, чотири категорії громадян зобов'язані пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Таку процедуру необхідно зробити у будь-якому відділенні Ощадбанку чи Пенсійного фонду України (ПФУ).

У ПФУ надали можливість громадянам пройти відповідну ідентифікацію за допомогою відеозв'язку чи через портал е-послуг фонду. Для цього потрібен попередній запис.

За словами юристів, якщо власники карток не виконають вимоги уряду, то пенсії та соцвиплати перестануть бути доступні. Йдеться про такі категорії громадян:

переселенці похилого віку, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24.02.2024 року;

особи, які надалі проживають на окупованих територіях;

громадяни, які виїхали за межі країни;

українці, які отримали статус ветерана чи особи з інвалідністю до повномасштабного вторгнення РФ.

Труднощі з проходженням ідентифікації

Правозахисники зауважують, що більшості громадян, особливо похилого віку, буде складно пройти ідентифікацію. Труднощі можуть виникнути з технічного боку. Так, якщо людина проживає за кордоном у віддалених від великих міст населених пунктах, то зв'язок може бути поганим. Від "Дії" повинен буде надійти код для входу. Для тих, хто за кордоном, він може надходити довго (протягом кількох годин чи діб), також програма може давати збій за поганого зв'язку.

Аналогічні проблеми можливі також і в пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях. Часто люди літнього віку не ознайомлені із цифровими технологіями. Тому є велика загроза втрати доступу до власних коштів на картках.

Водночас юристи вважають, що є надія на те, що цього разу необхідність проходження відеоідентифікації перенесуть в останній момент, що робили до цього неодноразово. Припускають, що термін можуть продовжити з 31 березня до 1 липня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як вплине індексація пенсій на розмір житлової субсидії. Для її обрахунку беруть доходи у вигляді пенсій за березень 2024 року.

Також ми писали, що в Україні з 1 квітня 2024 року має збільшитися мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим зміниться розмір соціальних виплат.